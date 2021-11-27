В Томске прошли соревнования по скоростному подъему «Вертикальный вызов»

24 ноября на улице Береговая 27 впервые прошло соревнование «Вертикальный вызов» среди пожарных Главного Управления МЧС России по Томской области. 54 пожарных приняло участие в соревновании единичного зачета. Суть соревнования — скоростной подъем на 25 этаж жилого здания за минимальное количество времени.

Спасателям в полной экипировке и с дыхательным баллоном на спине предстояло преодолеть 550 ступеней жилого здания.

«Главная сложность заключается в том, чтобы грамотно распределить свои силы на каждый этаж», — рассказал ТВ2 начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Томской области Максим Козлов.

Перед стартом каждому пожарному нужно проверить давление в дыхательном аппарате, а также наличие необходимого снаряжения. На старте и финише за состоянием участников следили наблюдатели и фиксировали конечный результат.

По итогам соревнования лучшее время показал Дмитрий Никонов — 2 минуты 35 секунд — он сотрудник специализированной пожарно-спасательной части. Второе место занял Роман Гавриленко из пожарно-спасательной части 20. Он показал результат: 2 минуты 38 секунд. На третьем разместился Николай Сумин из пожарной части номер 8 с результатом 2 минуты 46 секунд. В этом году МЧС больше соревнований не планирует.