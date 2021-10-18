Томские пожарные продемонстрировали свою готовность на соревнованиях по боевому развертыванию

На берегу Томи прошло соревнование по боевому развертыванию среди пожарных Главного управления МЧС России по региону. Всего участвовало 13 команд — десять пожарных частей Томска и три сборные команды из Томской области.

Главная цель соревнования — отработка действий пожарных, которые применяются при реальном возгорании, чтобы оценить динамику подготовки спасателей к чрезвычайным ситуациям. Участникам предстояло выполнить ряд заданий: забрать воду из реки, развернуть рукавную линию и поразить мишень. Также была создана ситуация, будто пожарный рукав рвется посередине и его нужно заменить. Судьи оценивали скорость выполнения заданий и слаженность работы в команде. По итогам соревнований первое место заняла пожаро-спасательная часть № 8.

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