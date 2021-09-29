В Томске прошли пикеты в поддержку оппозиционного блогера Игоря Кузнецова

В частности, новосибирский активист Андрей Кайгородцев провел пикеты у здания центра «Э», а также областной и городской администрации. Изначально Кайгородцев хотел провести пикет 26 сентября, но его, Максима Ларина и Владимира Булатова задержали на 48 часов по ориентировке о «мужчинах, делающих закладки». При этом Кайгородцева обвинили в неповиновении сотрудникам полиции. Активист не признал свою вину и подчеркнул, что агрессию не проявлял. Суд пришел к выводу, что новосибирец не подходил под описание предъявленной ориентировки, а при административном производстве его права были нарушены, в том числе право на защиту, и прекратил дело «в связи с отсутствием состава правонарушения».

Также пикет провел Вадим Тюменцев — видеоблогер и общественный активист из Томска. В разные годы Тюменцев митинговал против фальсификации выборов и судебного произвола. 30 декабря 2015 года Кировский районный суд города Томска признал Вадима Тюменцева виновным по статям «Возбуждение национальной ненависти либо вражды» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». По приговору блогер получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима и запрет пользоваться интернетом на три года. В начале 2019 года Вадим Тюменцев вышел на свободу досрочно благодаря частичной декриминализации статьи 282 «Возбуждение национальной ненависти либо вражды». За решеткой Вадим Тюменцев провел три года и девять месяцев. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным .

Оппозиционного блогера Игоря Кузнецова задержали по обвинению в склонении к массовым беспорядкам. Согласно обвинению, Игорь Кузнецов и группа лиц создали телеграм-чат «Что-Делать!». В чате они обсуждали стратегию деятельности по оказанию психологического воздействия и обработки аудитории, чтобы побудить людей к участию в массовых беспорядках.

Сам Кузнецов утверждает, что администрировал канал «Что-Делать!» «как журналист в рамках редакционного задания издания RusNews, целью которого было получение эксклюзивной информации по освещению протестных событий».

Помимо Игоря Кузнецова, в разных городах России по делу о подготовке массовых беспорядков задержали еще 10 человек.