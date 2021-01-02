В Томске прошла акция доброты «Накорми бездомного». Фоторепортаж
«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается...» (П. Скотт). Этой цитатой английского эколога начали свой пост благодарности томичам волонтеры, которые устроили накануне Нового года праздник для бездомных. Благодаря помощи томичей «Добродеям» удалось накормить 23 человека и вручить им небольшие новогодние подарки, теплые вещи и лекарственные препараты. Как это было, смотрите в фоторепортаже Льва Мучника.
Организаторы акции «Накорми бездомного» благодарят всех неравнодушных томичей, которые помогли организовать благотворительный обед. «Это очень важно для людей, которые приходят к нам», — пишут «Добродеи». Если у вас есть возможность помочь бездомным теплыми вещами или едой, то об этом можно сообщить в специальной группе во ВКонтакте.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?