В Томске прошла акция доброты «Накорми бездомного». Фоторепортаж

«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается...» (П. Скотт). Этой цитатой английского эколога начали свой пост благодарности томичам волонтеры, которые устроили накануне Нового года праздник для бездомных. Благодаря помощи томичей «Добродеям» удалось накормить 23 человека и вручить им небольшие новогодние подарки, теплые вещи и лекарственные препараты. Как это было, смотрите в фоторепортаже Льва Мучника.