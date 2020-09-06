В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»

На площади Ново-Соборной активисты движения «За новый социализм» вышли на массовый пикет в защиту Николая Платошкина, которого отправили под домашний арест по делу о «склонении к беспорядкам».

4 июня в Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина. Его доставили в СКР. У ютуб-канала Платошкина почти полмиллиона подписчиков, в последнее время он выступал за отставку президента, досрочные выборы и собирался со своими сторонниками проводить уличные акции.

Басманный суд Москвы продлил Николаю Платошкину срок ареста до 2 ноября, пишет ZNAK. Ранее в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. Дело ведет Следственный комитет.





Правозащитный центр «Мемориал» включил Николая Платошкина в список политических заключенных. В «Мемориале» считают, что обвинение против Платошкина безосновательно и политически мотивировано.





Движение «За новый социализм» в Томске существует год. Ранее активисты призывали выходить на акции против поправок в Конституцию.









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