Добрые новости
06 сентября,
2020
4
фото
Новости

В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

На площади Ново-Соборной активисты движения «За новый социализм» вышли на массовый пикет в защиту Николая Платошкина, которого отправили под домашний арест по делу о «склонении к беспорядкам». 

В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»

4 июня в Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Платошкина. Его доставили в СКР. У ютуб-канала Платошкина почти полмиллиона подписчиков, в последнее время он выступал за отставку президента, досрочные выборы и собирался со своими сторонниками проводить уличные акции. 

В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»
В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»
В Томске прошел пикет в защиту лидера движения «За новый социализм»

Басманный суд Москвы продлил Николаю Платошкину срок ареста до 2 ноября, пишет ZNAK. Ранее в отношении оппозиционера было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 212 («Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков») и статьей 207.1 («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. Дело ведет Следственный комитет. 


Правозащитный центр «Мемориал» включил Николая Платошкина в список политических заключенных. В «Мемориале» считают, что обвинение против Платошкина безосновательно и политически мотивировано. 


Движение «За новый социализм» в Томске существует год. Ранее активисты призывали выходить на акции против поправок в Конституцию.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.