В Томске прошел пикет в поддержку аспиранта МГУ, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России»

Первый секретарь Томского Обкома ЛКСМ Вячеслав Третьяков вышел на пикет в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в нападении на офис «Единой России».

«Дело аспиранта мехмата МГУ, антифашиста Азата Мифтахова шито белыми нитками. Показания «умирающих» секретных свидетелей, знакомство с другой фигуранткой этого дела и политические взгляды Азата — вот, и вся доказательная база обвинения, которое губит жизнь и возможную научную карьеру молодого человека. Со слов самого Мифтахова, он подвергался избиениям и пыткам в СИЗО, где он находится уже почти два года, — комментирует Третьяков. — Политические заключенные в России — настоящая массовая проблема, затронувшая людей самых разных политических течений. Свободу политическим заключенным! Свободу здесь и сейчас!»

По версии обвинения, Азамат Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе «Единой России» на севере Москвы и бросили дымовую шашку. Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.





Обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля. Как сообщает СКР, этот человек якобы видел Мифтахова у офиса «Единой России», а потом узнал его по «выразительным бровям». В суде повторить свои показания он не смог — гособвинение объявило, что он скончался.





Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает. Он рассказывал адвокату, что полицейские его били и угрожали шуруповертом, требуя дать признательные показания. Позже след шуруповерта на груди и синяк на ухе Мифтахова зафиксировали и члены Общественной наблюдательной комиссии. Но Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о применении насилия.





Прокуратура запросила для аспиранта шести лет колонии общего режима. В поддержку Мифтахова выступают ученые с мировыми именами, включая Ноама Хомского. Планировалось, что 11 января суд вынесет приговор по делу. Но заседание перенесли на 18 января.





«Мое предположение, что хотят снять накал страстей. Потому что накануне сегодняшнего оглашения приговора достаточно широко в средствах массовой информации была распространена информация, и я думаю, что одна из причин, наверное, в этом. Это мое личное мнение», — цитирует «Медиазонна» адвоката Мифтахова Светлану Сидоркину.