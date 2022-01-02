В Томске прошел пикет в поддержку правозащитной организации «Мемориал» *

2 января у Камня скорби прошел одиночный пикет Елены Трофимовой. Томичка вышла с плакатом в поддержку правозащитной организации «Мемориал» *.
– Я сейчас шла сюда по очень плохой дороге. Если мы будем молчать и делать вид, что дороги у нас хорошие, они навсегда останутся плохими.
У нас в стране нет гражданского общества. Многие люди просто не знают, что существовала такая организация – «Мемориал» *, которая помогала нам сохранять память о наших предках. Поэтому я вышла сегодня, чтобы ее закрытие не прошло незамеченным.
Считаю, надо знать свою историю и своих предков. Нельзя растить детей Иванами, не помнящими родства. Когда все «лишнее» уберут из учебников, прекратят деятельность таких организаций, мы будем удивляться, почему наши дети не знают историю. А зачем им знать историю, которую так легко переписывать и подделывать? Как педагог, я хочу сказать, что любовь к родине начинается с малого круга: с любви к своим корням, к своим отцам и дедам. Я, например, ни одного своего дедушки не знаю: где они сгинули и ради чего. Это неправильно. И когда сейчас заставляют любить страну абстрактно, минуя предков, это неправильно. Это не приведет к добру. Такой эксперимент в истории мы уже наблюдали в 1917 году.
— Я не могу отменить решение Верховного суда, но думаю, сама организация должна восстановить справедливость. А гражданское общество должно выказывать свое отношение к этому решению. Я пришла сюда, потому что мне надоело разговаривать с телевизором. Мне надоело, что меня лишили возможности высказывать свое мнение. Сейчас я его высказала. Большинство людей сегодня боятся это делать, потому что количество политических заключенных быстро увеличивается. «Мемориалу» рот заткнули. И нам можно. Но думать мы все равно будем.
Напомним, 28 декабря Верховный суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации правозащитного общества «Международный Мемориал»*. Также ликвидировать потребовали Правозащитный центр «Мемориал»* — прокуратура посчитала, что центр оправдывает терроризм и экстремизм. В самом «Мемориале»* считают, что решение о его ликвидации — политическое.
Инициативная группа, получившая позже название «Мемориал»*, появилась в Москве в 1987 году. Главной задачей общества стало сохранение памяти о людях, подвергшихся репрессиям со стороны советской власти. Позже отделения «Мемориала»* появились в других регионах страны. В 2016 году Минюст признал общество некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента».
*Признан НКО, выполняющим функции «иностранного агента»