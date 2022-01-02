В Томске прошел пикет в поддержку правозащитной организации «Мемориал» *

– Я сейчас шла сюда по очень плохой дороге. Если мы будем молчать и делать вид, что дороги у нас хорошие, они навсегда останутся плохими.

У нас в стране нет гражданского общества. Многие люди просто не знают, что существовала такая организация – «Мемориал» *, которая помогала нам сохранять память о наших предках. Поэтому я вышла сегодня, чтобы ее закрытие не прошло незамеченным.

Считаю, надо знать свою историю и своих предков. Нельзя растить детей Иванами, не помнящими родства. Когда все «лишнее» уберут из учебников, прекратят деятельность таких организаций, мы будем удивляться, почему наши дети не знают историю. А зачем им знать историю, которую так легко переписывать и подделывать? Как педагог, я хочу сказать, что любовь к родине начинается с малого круга: с любви к своим корням, к своим отцам и дедам. Я, например, ни одного своего дедушки не знаю: где они сгинули и ради чего. Это неправильно. И когда сейчас заставляют любить страну абстрактно, минуя предков, это неправильно. Это не приведет к добру. Такой эксперимент в истории мы уже наблюдали в 1917 году.