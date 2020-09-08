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08 сентября,
2020
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Новости

В Томске пропал девятилетний ребенок. Обновлено

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

Отряд «Лиза Алерт» ищет девятилетнего Ивана Вострикова, которого видели в последний раз на улице Профсоюзной в понедельник вечером, сообщается в группе отряда.


UPD 9.25: Отряд сообщил, что мальчик найден, жив.


«Внимание! Пропал ребенок! Востриков Иван, девять лет, Томск. Вечером 7 сентября видели последний раз. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщает «Лиза Алерт».

В Томске пропал девятилетний ребенок. Обновлено

Приметы: рост 128 сантиметров,  xудощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые очень коротко подстрижены. Одет в темно-синие брюки, белую рубашку, черные туфли, с собой синий рюкзак.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 112, 8 800 700 54 52.

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