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В Томске пропал девятилетний ребенок. Обновлено
8 часов назад
Отряд «Лиза Алерт» ищет девятилетнего Ивана Вострикова, которого видели в последний раз на улице Профсоюзной в понедельник вечером, сообщается в группе отряда.
UPD 9.25: Отряд сообщил, что мальчик найден, жив.
«Внимание! Пропал ребенок! Востриков Иван, девять лет, Томск. Вечером 7 сентября видели последний раз. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщает «Лиза Алерт».
Приметы: рост 128 сантиметров, xудощавое телосложение, глаза карие, волосы светло-русые очень коротко подстрижены. Одет в темно-синие брюки, белую рубашку, черные туфли, с собой синий рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по телефонам: 112, 8 800 700 54 52.
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