В Томске пропал девятилетний ребенок. Обновлено

Отряд «Лиза Алерт» ищет девятилетнего Ивана Вострикова, которого видели в последний раз на улице Профсоюзной в понедельник вечером, сообщается в группе отряда.





UPD 9.25: Отряд сообщил, что мальчик найден, жив.





«Внимание! Пропал ребенок! Востриков Иван, девять лет, Томск. Вечером 7 сентября видели последний раз. Дальнейшее местонахождение неизвестно», — сообщает «Лиза Алерт».