В Томске пропал 17-летний подросток. Полиция подключилась к поискам

17-летний Георгий Потовский пропал в Томске. К поискам подключилась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Георгий 30 ноября ушел из дома на Киевской 109/1 на прогулку и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.





Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в удлиненную куртку темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, бордовую шапку с геометрическим рисунком. Носит очки.





Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят позвонить по телефонам: