Добрые новости
02 декабря,
2020
1
фото
Новости

В Томске пропал 17-летний подросток. Полиция подключилась к поискам

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

17-летний Георгий Потовский пропал в Томске. К поискам подключилась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». 

В Томске пропал 17-летний подросток. Полиция подключилась к поискам

Георгий 30 ноября ушел из дома на Киевской 109/1 на прогулку и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.


Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в удлиненную куртку темно-болотного цвета, синие джинсы, светло-коричневые ботинки, бордовую шапку с геометрическим рисунком. Носит очки.


Всех, кому что-либо известно о местонахождении, просят позвонить по телефонам:

  • 8 (382-2) 522-166 или 8-913-867-15-84 — полиция
  • 8-800-700-54-52 — поисковый отряд
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.