В Томске прооперировали котенка с расщелиной нёба в рамках акции «Улыбнись-2020»

На участие в акции, где врачи помогают детям и взрослым с дефектами лица и конечностей, подали заявки более 100 человек. Среди них были и них были и владельцы шестимесячного котенка породы мейн-кун. Они рассказали, что у их питомца врожденная расщелина нёба. Во время кормления у животного пища из ротовой полости попадала в носовую. Это создавало не только дискомфорт, но и угрозу жизни животного.



«Ветеринары уже 5 раз проводили операцию под общим наркозом, однако, каждый раз швы расходились, а расщелина появлялась вновь. Случаем заинтересовался челюстно-лицевой хирург Александр Останин из Владимира, который также принимает участие в акции «Улыбнись-2020»», — говорится в сообщении.

