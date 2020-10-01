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01 октября,
2020
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В Томске прооперировали котенка с расщелиной нёба в рамках акции «Улыбнись-2020»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске хирург из Владимира Александр Останин сделал операцию котенку с расщелиной неба. Операция была сделана в рамках всероссийской акции «Улыбнись-2020», сообщается в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» Института микрохирургии.

В Томске прооперировали котенка с расщелиной нёба в рамках акции «Улыбнись-2020»
Фото: vk.com/microsurgery

На участие в акции, где врачи помогают детям и взрослым с дефектами лица и конечностей, подали заявки более 100 человек. Среди них были и них были и владельцы шестимесячного котенка породы мейн-кун. Они рассказали, что у их питомца врожденная расщелина нёба. Во время кормления у животного пища из ротовой полости попадала в носовую. Это создавало не только дискомфорт, но и угрозу жизни животного.

«Ветеринары уже 5 раз проводили операцию под общим наркозом, однако, каждый раз швы расходились, а расщелина появлялась вновь. Случаем заинтересовался челюстно-лицевой хирург Александр Останин из Владимира, который также принимает участие в акции «Улыбнись-2020»», — говорится в сообщении.

В Томске прооперировали котенка с расщелиной нёба в рамках акции «Улыбнись-2020»
Фото: vk.com/microsurgery

Врач провел операцию на базе одной из ветклиник Томска. Он сделал перемещение лоскутов, чтобы закрыть дефект неба. Операция прошла успешно.


Отмечается, что это первый случай, когда в рамках акции «Улыбнись» была оказана помощь животному.

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