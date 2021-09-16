В Томске прокуратура проверит магазин из-за соседства лука со средством от грызунов

Томская прокуратура инициировала проверку информации о нарушении товарного соседства в супермаркете сети «Светофор». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Уточняется, что проверка проводится после того, как в средствах массовой информации появилось пользовательское видео, на котором видно, что в одном из супермаркетов торговой сети «Светофор» продовольственный товар, в частности, лук лежит рядом со средством от грызунов.

Ведомство в ходе проверки даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства в супермаркете.