В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму

В томском Академгородке пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму и этап Кубка России, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

«Всероссийские соревнования (U21, U18, U15) по альпинизму, а также этап Кубка России пройдут в Томске с 14 по 16 января. Заявки на участие подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Кировской, Новосибирской и Томской областей», — отметили в департаменте.

Альпинисты будут соревноваться в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами с обратной стороны трамплина, а также на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров.