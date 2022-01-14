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В Томске пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму

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В томском Академгородке пройдут Всероссийские соревнования по альпинизму и этап Кубка России, сообщает региональный департамент физкультуры и спорта.

«Всероссийские соревнования (U21, U18, U15) по альпинизму, а также этап Кубка России пройдут в Томске с 14 по 16 января. Заявки на участие подали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской, Кировской, Новосибирской и Томской областей», — отметили в департаменте.

Альпинисты будут соревноваться в лазании на трудность по нависающей фанерной конструкции с зацепами с обратной стороны трамплина, а также на скорость по вертикальной ледовой стенке высотой 15 метров.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2007-2009 и 2004-2006 годов рождения. В этапе Кубка России поборются спортсмены от 16 лет и старше.

Соревнования пройдут по адресу: ул. Королева, 36. Начало запланировано на 14 января, 12.00.

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