В Томске пройдут рейды по магазинам, которые торгуют пиротехникой

«Под особым контролем – использование пиротехнической продукции. В новогодние праздники подразделениями Томского пожарно-спасательного гарнизона на учет взято 26 объектов торговли пиротехнической продукцией и 14 объектов с массовым пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних представлений и мероприятий. Проведение Рождественских праздников запланировано на 18 объектах, где также предусмотрено дежурство сотрудников МЧС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рейды пройдут в предновогоднюю неделю по торговым центрам Томска и местам продажи пиротехники. В течение всех праздничных дней администрации районов Томска и полиция усилят профилактическую работу с горожанами, направленную на поддержание общественного порядка, недопущение несанкционированных массовых мероприятий, связанных с запуском фейерверков, огненных фонариков, с зажжением свечей, а также мероприятий, проводимых на льду Томи.

Напомним, на прошлой неделе в Томске произошло два пожара в гипермаркете «Лента». Первый пожар начался 21 декабря, в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых. Огонь охватил всю торговую площадь гипермаркета — более 5 тысяч квадратных метров. Никто из посетителей и персонала гипермаркета не пострадал — из здания эвакуировались более 200 человек. Подозреваемого в поджоге задержали, им оказался 33-летний сотрудник подрядной организации. Мужчина заявил, что поджег гипермаркет, поскольку ему «надоело там работать». После поджога он якобы ушел домой, где его и обнаружили полицейские.

Второй раз гипермаркет, теперь уже на улице Пушкина, подожгли 25 декабря. Возгорание началось в отделе пиротехники. Огонь потушили спустя 12 минут, обгорели товары на площади в 2 квадратных метра.