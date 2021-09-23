В Томске пройдут общественные обсуждения дизайн-кода города

О необходимости разработать дизайн-код города говорили давно. Так, в октябре 2018 года об этом высказывался замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Он отмечал, что планируется совместно с дизайнерами Томской области разработать единый стандарт размещения рекламы и вывесок на улицах города и принять областной закон, предусматривающий ответственность за нарушение данных нормативов.

В октябре 2020 года проект дизайн-кода был представлен на обсуждение в администрации Томской области. Разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций — рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий.

В частности, особые требования дизайн-код предъявляет к объектам исторической застройки особой архитектурной зоны — к ней относятся 144 улицы и переулка Томска. Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускаются замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине телевизоров и бегущих строк, применение светодиодных лент по периметру витрины и действуют другие ограничения. В зоне, исключающей объекты культурного наследия — на жилых, административных зданиях, пристройках — требования менее строгие, на жилых домах здесь более широкий перечень допустимых к размещению конструкций.

Отдельно дизайн-код регламентирует принципы размещения современной рекламы – медиафасадов, уникальных конструкций на торговых центрах и иных объектах потребительского рынка. Дизайн-код регламентирует также расположение рекламы на временных некапитальных строениях, а также устанавливает стиль и месторасположение знаков адресации на фасадах.