В Томске пройдут общественные обсуждения дизайн-кода города

Проект дизайн-кода Томска вынесен на общественные обсуждения. Соответствующее постановление подписал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба мэрии.
О необходимости разработать дизайн-код города говорили давно. Так, в октябре 2018 года об этом высказывался замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Он отмечал, что планируется совместно с дизайнерами Томской области разработать единый стандарт размещения рекламы и вывесок на улицах города и принять областной закон, предусматривающий ответственность за нарушение данных нормативов.
В октябре 2020 года проект дизайн-кода был представлен на обсуждение в администрации Томской области. Разработчики дизайн-кода предложили свод правил размещения конструкций — рекламы, подсветки, адресных табличек на фасадах зданий.
В частности, особые требования дизайн-код предъявляет к объектам исторической застройки особой архитектурной зоны — к ней относятся 144 улицы и переулка Томска. Здесь, согласно предложенному дизайн-коду, не допускаются замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине телевизоров и бегущих строк, применение светодиодных лент по периметру витрины и действуют другие ограничения. В зоне, исключающей объекты культурного наследия — на жилых, административных зданиях, пристройках — требования менее строгие, на жилых домах здесь более широкий перечень допустимых к размещению конструкций.
Отдельно дизайн-код регламентирует принципы размещения современной рекламы – медиафасадов, уникальных конструкций на торговых центрах и иных объектах потребительского рынка. Дизайн-код регламентирует также расположение рекламы на временных некапитальных строениях, а также устанавливает стиль и месторасположение знаков адресации на фасадах.
Позднее дизайн-код Томска доработали с учетом ряда предложений общественности. В частности, в проекте учли переходный период для города во время которого все предприниматели должны начать следовать правилам кода — срок внедрения 5 лет. Планировалось, что после доработки проект должны были отправить на новые общественные обсуждения для сбора финальных корректировок в документ.
«Общественные обсуждения пройдут с 23 сентября по 25 октября. Экспозиция проекта дизайн-кода с графической иллюстрацией примеров допустимого или недопустимого размещения наружной рекламы и вывесок будет открыта с 1 октября. Материалы будут размещены на официальном сайте администрации города», — отмечает мэрия.
Дизайн-код — это проиллюстрированный набор правил проектирования, требований и рекомендаций по вопросам физического развития местности. Графические и письменные компоненты дизайн-кода подробно и точно строят дизайнерское видение генерального плана при проектировании и разработке объекта.
В настоящее время дизайн-код уже разработан в ряде городов. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Ижевск, Краснодар, Белгород, Казань.