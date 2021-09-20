В Томске пройдет велопробег по «крестному пути» репрессированных

26 сентября в Томске второй раз пройдет велопробег памяти жертв политических репрессий. Сбор участников — в 14.00 у паровоза на привокзальной площади Томск-II.
После инструктажа велосипедисты переместятся к платформе, на которую в 1920-1950-х выгружались прибывшие в Томск этапы спецпереселенцев и узников ГУЛАГа. Следующими пунктами велопробега станут задворки томской тюрьмы, каштачный ров, Поклонный крест на Каштачной горе.
«У нас запланированы короткие лекции, — говорит со-организатор велопробега Станислав Кармакских. — Во время каждой остановки мы будем рассказывать о событиях, связанных с этим местом — что здесь было, как это было, сколько человек прошло через Томск, сколько погибло».
Конечной точкой маршрута памяти станет набережная реки Томи — место, откуда спецпереселенцев на баржах отправляли в Нарымский край. После этого участников велопробега ждет лекция в воскресной школе Знаменской церкви о новомученице Татьяне Гримблит — велопробег посвящен ее памяти. Татьяна Гримблит родилась в 1903 году в Томске. Работала воспитательницей, медсестрой и фельдшером. Оказывала помощь заключенным и ссыльным, в том числе православным священникам. В 1937 году была расстреляна за «антисоветскую агитацию, помощь заключенным и религиозные разговоры». Погребена на Бутовском полигоне в Москве.
«Почему мы назвали маршрут велопробега «крестным путем» репрессированных? — говорит Станислав Кармакских. — В Иерусалиме есть традиция: паломники, которые приезжают туда, берут на плечи крест и идут от претории, где Пилат судил Христа, до Голгофы, места казни. То есть, идут крестным путем Христа. Это называется Via Dolorosa, «Дорога Скорби». У людей, которых привозили в Томск, все знакомство с городом проходило по этому пути — от Второго Томска до пересыльной тюрьмы и реки. Его иногда «томской Голгофой» называют. По этому пути многие отправлялись на смерть. А почему памяти Татьяны Гримблит? Потому что она занималась помощью — собирала посылки православным священникам, просто православным, пострадавшим за веру, и другим людям — приходила, и если священника уже отправили на этап, она говорила: «Отдайте кому-нибудь, кому вообще никто ничего не приносит». Вещи собирала, письма писала — то есть несла такое служение поддержки узникам. Естественно, что властям не нравилось, ее несколько раз арестовывали и в итоге расстреляли. Мы повторяем ее дело — вспоминаем этих людей...».
Присоединиться к основному составу участников велопробега — приходской молодежи Храма Александра Невского — может любой желающий. При себе рекомендуется иметь дождевик и шлем, а на велосипед установить крылья. Ориентировочная продолжительность велопробега — 2 часа. Дополнительную информацию можно узнать по тел. 89521751357.