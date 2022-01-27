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В Томске пройдет вечер памяти жертв Холокоста

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Вечер памяти жертв Холокоста пройдет в детском еврейском центре сегодня, в 16:00. Событие приурочено к Международному дню памяти жертв геноцида евреев в период существования нацистской Германии.

На вечер запланирована презентация выставки рисунков, посвященных тематике Холокоста, а также творческие выступления. Участники зажгут поминальные свечи в память о шести миллионах погибших во время Холокоста.

Также с 17 января в образовательных учреждениях региона — школах, домах детского творчества, детско-юношеского центра — проходит восьмая по счету Неделя памяти, посвященная изучению истории Холокоста. Она включает цикл мероприятий: уроки памяти, выставки, круглые столы и просмотр тематических фильмов.

Справка: С 2006 года Международный день памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно 27 января. Именно в этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Памятная дата установлена решением Генеральной Ассамблеи ООН, инициаторами  принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина и США.

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