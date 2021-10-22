В Томске пройдет спектакль в здании заброшенного электролампового завода

В здании бывшего Томского электролампового завода на проспекте Кирова пройдет спектакль, который создатели называют «идеологическими качелями с элементами сторитейлинга».

Представление пройдет в необычном формате: без сидений, кулис, антрактов, сразу на двух площадках. Из коммуникаций в «зрительном зале» будет только электричество.

«Спектакль на стыке эпох, на границе реальности и фантастики, науки и религии, свободы и правил. Истина блуждает между двумя веками», — говорится в афише.

По словам организаторов, спектакль рассказывает о людях, выросших в советскую эпоху, которые столкнулись с новыми реалиями современности и пытаются влиться в них. Он создавался по циклу писателя Дмитрия Глуховского «Рассказы о Родине».