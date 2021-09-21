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В Томске пройдет Science Slam женщин-ученых

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В Томске в четверг, 23 сентября пройдет Science Slam Women Editio — научная битва женщин-ученых, сообщает пресс-служба областной администрации. Шесть участниц попробуют себя в качестве стендапера и за десять минут популярно расскажут о научных исследованиях, которыми занимаются.

Автор:  vk.com/scienceslamtomsk

«Архитектор Центра развития городской среды Томской области Александра Белевцова будет говорить о правильной разработке дизайн-кодов. Ассистент отделения информационных технологий НИ ТПУ Анастасия Кайда — о мире больших данных. Кандидат химических наук Института химии нефти СО РАН Варвара Овсянникова познакомит с микроорганизмами, питающимися нефтью. Магистрант Института искусств и культуры ТГУ Александра Преснякова разберет особенности регионального кино. Доцент кафедры геоинформатики и кадастра ТГАСУ Екатерина Короткова проследит за изменением климата в Западной Сибири. Врач-кардиолог отделения неотложной кардиологии НИИ кардиологии Александра Гомбожапова поделится результатами исследования инфаркта миокарда», — говорится в анонсе.

Science Slam пройдет в кафе Santa Monica в Томске (ул. Кулева, 26) в 19 часов 23 сентября. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации.

Отметим, научные слэмы проводятся в Томске с 2013 года, но формат только женских выступлений запланирован впервые. Об участницах рассказывает инстаграм-журнал «Постер» в проекте «Место женщины – в науке».

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