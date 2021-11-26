В Томске пройдет круглый стол по использованию ядерных «хвостов» из Франции

1 декабря 2021 года на площадке Центра управления регионом(ЦУР) состоится круглый стол по теме использования регенерированного урана на территории Российской Федерации. Об этом говорится в ответе на запрос редактора сетевого издания «Милый Томск» Василия Шипилова. Директор департамента коммуникаций АО «ТВЭЛ» Дарья Озерова сообщает, что «на мероприятие планируется пригласить представителей администрации Томской области, Томского политехнического университета, представителей экологического сообщества и других лидеров мнения». Только вот ни времени проведения круглого стола, ни информации как на него попасть «лидерам мнения» нет. В социальных сетях ЦУРа об этом событии нет никакой информации, хотя до проведения круглого стола осталось меньше недели.

Редактор «Милого Томска» Василий Шипилов рассказал, что с инициативой публично обсудить ввоз регенерированного урана в Северск он обратился в РОСАТОМ, СХК, Администрацию Томской области и ГРИНПИС. Он предлагал устроить на платформе «Милого Томска» круглый стол (серию прямых эфиров с компетентными представителями тех, кто ЗА и ПРОТИВ ввоза). Почти сразу ему поступило согласие принять участие от Владимира Чупрова - проектного директора российского отделения Greenpeace. Позже пришел ответ от АО «ТВЭЛ» о проведении круглого стола на платформе ЦУРа.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Северск были отправлены две партии урановых «хвостов». Груз был доставлен в рамках контракта, по которому «Росатом» закупил 1000 тонн регенерированного урана у французской компании Orano. Ещё две партии регенерированного урана были доставлены в Россию 20 января и 12 февраля 2021 года.