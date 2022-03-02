В Томске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Обновлено

UPD: Организаторы сообщили, что мероприятие 6 марта отменяется.

Экологическое движение «КуРСОр» приглашает томичей на акцию по сбору вторсырья в сквере на улице Шевченко в Томске.

«Исчезновение с улиц города оранжевых контейнеров не повод расстраиваться, дорогие наши друзья. Это повод обратить своё внимание на настоящие, живые инициативы обычных горожан, живущих с вами по соседству, а не в параллельном измерении. Присоединяйтесь к нашей акции сбора вторсырья», — написали организаторы.

Акция пройдет 6 марта с 12 до 13 часов в сквере с памятником «Семейные узы» на улице Шевченко.

На акцию можно принести помытые отходы, которые пригодны для вторичной переработки. Разделить их на фракции вам помогут организаторы. Все собранное вторсырье отправить на переработку в компанию «Чистый мир».