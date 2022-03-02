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  3. В Томске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Обновлено
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В Томске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Обновлено

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UPD: Организаторы сообщили, что мероприятие 6 марта отменяется.

Экологическое движение «КуРСОр» приглашает томичей на акцию по сбору вторсырья в сквере на улице Шевченко в Томске.

«Исчезновение с улиц города оранжевых контейнеров не повод расстраиваться, дорогие наши друзья. Это повод обратить своё внимание на настоящие, живые инициативы обычных горожан, живущих с вами по соседству, а не в параллельном измерении. Присоединяйтесь к нашей акции сбора вторсырья», — написали организаторы.

Акция пройдет 6 марта с 12 до 13 часов в сквере с памятником «Семейные узы» на улице Шевченко.

На акцию можно принести помытые отходы, которые пригодны для вторичной переработки. Разделить их на фракции вам помогут организаторы. Все собранное вторсырье отправить на переработку в компанию «Чистый мир».

«КуРСОр» также запланировал и следующую акцию по сбору вторсырья на 2 апреля в микрорайоне Зеленые горки. Однако дата может скорректироваться, следить за новостями лучше в социальных сетях проекта.

Добавим, сейчас в Томске сдать отходы на переработку можно только в экоцентрах «Чистого мира» (переулок Лесной, 4 (будни с 8:00 до 19:00; суббота и воскресенье c 14:00 до 18:00. Набережная реки Томи 19/1 (будни с 12:00 до 20:00; суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00. Также в Томске работает пункт приема вторсырья «Седьмой лепесток» (Красноармейская 122/1 ст.1).

Подробнее о том, как подготовить вторсырье к сортировке и что можно сдать мы писали в материале:

«Сетки уехали»: как быть с раздельным сбором мусора в Томске

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