В Томске пройдет акция по раздельному сбору вторсырья. Обновлено

UPD: Организаторы сообщили, что мероприятие 6 марта отменяется.
Экологическое движение «КуРСОр» приглашает томичей на акцию по сбору вторсырья в сквере на улице Шевченко в Томске.
«Исчезновение с улиц города оранжевых контейнеров не повод расстраиваться, дорогие наши друзья. Это повод обратить своё внимание на настоящие, живые инициативы обычных горожан, живущих с вами по соседству, а не в параллельном измерении. Присоединяйтесь к нашей акции сбора вторсырья», — написали организаторы.
Акция пройдет 6 марта с 12 до 13 часов в сквере с памятником «Семейные узы» на улице Шевченко.
На акцию можно принести помытые отходы, которые пригодны для вторичной переработки. Разделить их на фракции вам помогут организаторы. Все собранное вторсырье отправить на переработку в компанию «Чистый мир».
«КуРСОр» также запланировал и следующую акцию по сбору вторсырья на 2 апреля в микрорайоне Зеленые горки. Однако дата может скорректироваться, следить за новостями лучше в социальных сетях проекта.
Добавим, сейчас в Томске сдать отходы на переработку можно только в экоцентрах «Чистого мира» (переулок Лесной, 4 (будни с 8:00 до 19:00; суббота и воскресенье c 14:00 до 18:00. Набережная реки Томи 19/1 (будни с 12:00 до 20:00; суббота и воскресенье с 12:00 до 18:00. Также в Томске работает пункт приема вторсырья «Седьмой лепесток» (Красноармейская 122/1 ст.1).
Подробнее о том, как подготовить вторсырье к сортировке и что можно сдать мы писали в материале: