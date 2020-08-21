В Томске проходят пикеты в поддержку Алексея Навального. Фото

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Борт экстренно посадили в Омске и увезли политика в реанимацию омской БСМП 1, где он находится сейчас в коме и тяжелом состоянии. Предполагается, что Навального могли отравить. Родственники и соратники, которые прилетели в Омск, настаивают на транспортировке Алексея в независимую клинику, однако омские врачи настаивают на том, что Навальный должен остаться на лечение в Омске в течение ближайших двух суток. При этом в Омск уже прибыл самолет, который должен был доставить политика в одну из клиник Германии. Близкие опасаются, что за двое суток могут как ухудшится состояние Алексея, так и затеряться следы вещества, которыми предположительно могли отравить политика. Подробнее со всей хронологией событий можно познакомиться в нашем онлайне, кликнув по ссылке.​

