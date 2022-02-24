Троих человек задержали в Томске за пикеты против войны

В Томске пять человек вышли на одиночные пикеты против войны с Украиной. По информации ТВ2, троих из них задержала полиция. Пикеты проходили на Ново-Соборной площади, рядом с каждым из пикетирующих было по одному сотруднику полиции.

Григорий, аспирант Института сильноточной электроники вышел с плакатом против войны, потому что уверен, что никто не поддерживает ее. Он считает, что Россия вторглась в Украину и об этом молчать нельзя.

«Я гражданин России и мне стыдно, может быть, даже за мое соучастие в том ужасе, который происходит сейчас со стороны нашей страны в отношении соседей. При моем молчаливом согласии или не очень явном высказывании против войны, происходит этот беспредел», - рассказал ТВ2 еще один участник антивоенной акции Андрей Черепов.

Во время разговора с участниками антивоенных пикетов было слышно, как по рации кто-то докладывает, что всего на несанкционированную акцию против войны вышло пять человек. Вдумайтесь в формулировку: «Несанкционированную акцию против войны».

На вопрос журналиста полицейским, поддерживают ли они войну России против Украины, один ответил - без комментариев, а другой не колеблясь ответил, что не поддерживает.

Через некоторое время троих протестующих против войны вежливо попросили сесть в машины. Задержаны ли они за несанкционированный митинг против войны или отпущены после разъяснительной беседы, ТВ2 неизвестно.