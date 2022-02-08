В Томске прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

С 8 до 11 февраля в Томской ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В это время в воздухе особенно активно накапливаются вредные примеси.
Сервис мониторинга окружающей среды CityAir оценивает качество воздуха в Томске на 7 баллов из 10.
«Бывает и лучше: примеси есть, но пока до критической ситуации далеко», — комментирует он ситуацию.
Томичам рекомендуется употреблять больше воды, предпочтительно минеральной щелочной или кисломолочной продукции. Не рекомендуется проводить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе.
Руководителям предприятий, эксплуатирующих объекты I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду, расположенных на территории Томска, необходимо выполнить мероприятия, согласованные с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, по уменьшению выбросов в период НМУ, проводимых с целью защиты населения при изменении состояния атмосферного воздуха.
Добавим, что в Новосибирске также объявлен режим черного неба. Жители пожаловались на сильный запах гари.
Портал CityAir оценил общее загрязнение в городе в 8 баллов из 10. В ночь на 8 февраля загрязнение доходило до 9 баллов. Концентрация вредных частиц РМ10 и РМ2.5 превышена в среднем в 2−2,5 раза, говорится на сайте CityAir.
Водители отмечали, что утром на трассе была очень плохая видимость.