В Томске прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности

С 8 до 11 февраля в Томской ожидаются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. В это время в воздухе особенно активно накапливаются вредные примеси.

Сервис мониторинга окружающей среды CityAir оценивает качество воздуха в Томске на 7 баллов из 10.

«Бывает и лучше: примеси есть, но пока до критической ситуации далеко», — комментирует он ситуацию.