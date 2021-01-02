В Томске проезд в общественном транспорте подорожал до 23 рублей

Стоимость проезда на всех видах общественного транспорта в Томске с 1 января будет составлять 23 рубля. Проезд женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет будет стоить 20 рублей в автобусе, 18 – в трамваях и троллейбусах.

«Два года назад к нам обратились перевозчики с предложением об изменении тарифов на проезд в общественном транспорте. Они настаивали на повышении стоимости проезда до 30 рублей, а в вечернее время – до 35 рублей. Тогда им было отказано, администрация Томска выступила за справедливый и обоснованный тариф. Сегодня администрация также встала на сторону томичей и не допустила изменения стоимости проезда больше, чем на рубль. Не изменилась стоимость проезда в вечернее время (25 рублей), проездных билетов и провоза багажа», – сообщил заместитель мэра Владимир Брюханцев.





Стоимость месячных проездных билетов на муниципальном транспорте останется неизменной – 800 рублей для школьников и студентов, 1200 для остальных пассажиров, 360 рублей стоит проездной для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Проездные билеты будут выдаваться на месяц с неограниченным количеством поездок на двух видах электротранспорта. Прежней останется стоимость провоза багажа – 10 рублей на всех видах транспорта.





Пассажирская сеть Томска включает в себя 18 муниципальных маршрутов, на которых работают 11 компаний-перевозчиков. Контракты с ними были заключены в 2020 году на пять ближайших лет.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!​