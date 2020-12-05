В Томске продолжаются поиски 17-летнего Георгия Потовского

Волонтеры в Томске продолжают искать 17-летнего Георгия Потовского, который ушел из дома 30 ноября и не вернулся. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает волонтеров. Место сбора — Северный парк, сообщается в телеграм-канале отряда.

Для поиска волонтеры просят одеваться тепло и принести с собой средства индивидуальной защиты. Телефон для связи +7 923 413 13 20

Ранее Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения подростка.





Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство», сообщает ведомство. Для расследования дела создана следственная группа.





В настоящее время следователи, а также сотрудники органов внутренних дел проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.







СК просит всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, обратиться в СУ СК России по Томской области по телефону 8-913-811-49-30 (телефон дежурной службы следственного управления, круглосуточно, без выходных дней), 60-03-34 (отдел криминалистики СУ СКР по Томской области).







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