В Томске продолжаются одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального
Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла в одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Она считает незаконным арест и уголовное преследование российского политика. На пикет она вышла с плакатом «Я не боюсь и вы не бойтесь. Навальный».
«То, что я здесь — реакция на события последних дней, начиная с 17-го января. С возвращения Алексея Навального, за которым я, как и многие, следила в прямом эфире. За тем, как позорно власть себя вела по отношению к «никому не нужному блогеру» и всем людям, кто был волею случая вовлечен. Пассажирам самолётов, персоналу аэропортов и так далее... Не говоря уже о встречающих Алексея Навального, которых выгнали на сильный мороз. Безобразное задержание человека, который едва восстановился после отравления. Арест - совершенно незаконный, все адвокаты обалдевают от попирания норм права. И выход в свет нового расследования, которое «выстрелило» настолько мощно! Тридцать семь миллионов просмотров за двое суток - такого не бывало. Пересылают друг другу и смотрят даже 80-летние пенсионеры. Все ли обратили внимание, что последние расследования выходят с английскими субтитрами? И про фээсбэшников, отравивших Алексея Навального, и про дворец. А это значит, что у них теперь аудитория по всему миру. Команда Навального и он сам делают это для всех нас — для нищей задавленной провинции, разбегающейся из страны образованной молодёжи, лишенных пенсий на пять лет пожилых людей. Для наших детей, если вы молоды. Для моих внуков. И в эти дни пришло время выйти за него. Почему я здесь? Потому что есть не собираюсь ни у кого спрашивать разрешений, где и когда в моем городе мне стоять», — рассказала ТВ2 Ася Шулбаева.
Она добавила, что восхищается храбростью жены Алексея Навального Юлии и его матерью — Людмилы Ивановны Навальной.
«До этого было ощущение, что всё безнадежно, затухло, что мы все - проиграли, а выиграла только власть, окружившая себя мордоворотами в броне и особями «в черных платьишках», когда-то именовавшимися мантиями.
«Я не боюсь. И вы не бойтесь», — говорит Алексей Навальный. Пусть та часть во власти, которая еще способна думать, включит голову и поймет, наконец: если они не хотят «бунта бессмысленного и беспощадного», если не хотят поставить страну перед кровопролитием, пусть срочно принимают меры. Отменяют неправосудные решения, выпускают политзаключенных — их несколько сотен сейчас. Зовут умных людей на мозговой штурм, и решают, что делать. Чтобы вернуть России будущее».
Ася Шулбаева также рассказала, что простояла с пикетом около 40 минут. Прохожие на акцию реагировали спокойно. Двое мужчин в спецодежде спросили: кто такой Алексей Навальный.
Напомним, что 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.
В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. Накануне Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
В Томске уже прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. 23 января штабы Навального планируют провести всероссийскую акцию протеста за его освобождение. Томский штаб подал уведомление о проведении мероприятия в мэрию города. Они планируют пройти шествием от Ново-Соборной площади до фонтана у областной администрации. Замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных назвал призывы к участию в акции в поддержку арестованного Алексея Навального «спланированной провокацией». Несмотря на то что мэрия Томска не согласовала шествие, организаторы намерены его провести.
Добавим, что 20 января Алексей Навальный опубликовал расследование о так называемом дворце Владимира Путина под Геленджиком. В расследовании Фонда борьбы с коррупцией (в соответствии с требованиями нынешнего российского законодательства указываем, что организация признана иностранным агентом -ТВ2 ), по утверждению авторов, раскрыта схема финансирования строительства дворца, а также показаны его интерьеры. Видео было записано до возвращения Алексея Навального в Россию.
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