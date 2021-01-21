В Томске продолжаются одиночные пикеты в поддержку Алексея Навального

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Гражданская активистка Ася Шулбаева вышла в одиночный пикет в поддержку Алексея Навального. Она считает незаконным арест и уголовное преследование российского политика. На пикет она вышла с плакатом «Я не боюсь и вы не бойтесь. Навальный».

«То, что я здесь — реакция на события последних дней, начиная с 17-го января. С возвращения Алексея Навального, за которым я, как и многие, следила в прямом эфире. За тем, как позорно власть себя вела по отношению к «никому не нужному блогеру» и всем людям, кто был волею случая вовлечен. Пассажирам самолётов, персоналу аэропортов и так далее... Не говоря уже о встречающих Алексея Навального, которых выгнали на сильный мороз. Безобразное задержание человека, который едва восстановился после отравления. Арест - совершенно незаконный, все адвокаты обалдевают от попирания норм права. И выход в свет нового расследования, которое «выстрелило» настолько мощно! Тридцать семь миллионов просмотров за двое суток - такого не бывало. Пересылают друг другу и смотрят даже 80-летние пенсионеры. Все ли обратили внимание, что последние расследования выходят с английскими субтитрами? И про фээсбэшников, отравивших Алексея Навального, и про дворец. А это значит, что у них теперь аудитория по всему миру. Команда Навального и он сам делают это для всех нас — для нищей задавленной провинции, разбегающейся из страны образованной молодёжи, лишенных пенсий на пять лет пожилых людей. Для наших детей, если вы молоды. Для моих внуков. И в эти дни пришло время выйти за него. Почему я здесь? Потому что есть не собираюсь ни у кого спрашивать разрешений, где и когда в моем городе мне стоять», — рассказала ТВ2 Ася Шулбаева.