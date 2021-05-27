В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая

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В Томске в Советском районном суде продолжается рассмотрение дела Ивана Кляйна. Планировалось, что сегодня даст показания по делу главный свидетель обвинения Ринат Аминов. Однако он в суд не пришел, ожидается, что его допросят 27 мая.

Журналистов на заседание не пускают. Суд организовал телемост и транслирует заседание в соседний кабинет. Пускают одного журналиста от редакции на 30 минут. При этом, в помещении очень плохой звук, слышно участников процесса с трудом.



Так как допрос свидетеля был перенесен, то прокурор зачитывал материалы по делу. В частности, протоколы изъятия документов, проекты внесения изменений в генплан, экспертизы санитарно-экологического состояния спорного участка, служебная переписка.

Также прозвучало, почему было отклонено предложение Аминова. Просто закон обязывает организовать в жилых комплексах безопасную транспортную доступность, однако из-за высокой загруженности дорог и пролегающей рядом железной дороги, а также высокой плотности населения это не предоставляется возможным; проект Аминова не позволял полноценно обеспечить социальную инфраструктуру, в том числе доступные места в детских садах, а масштабное строительство в санитарно-защитной зоне могло бы негативно сказаться на экологической обстановке.



Под конец заседания адвокаты обратились с ходатайством к суду. Они просят разрешить ежедневную прогулку в течение часа. А также дать возможность родственникам, которые не являются участниками процесса, посещать Ивана Кляйна

«Наша просьба объясняется тем, что закончено стационарное лечение, в предлагаемой нами квартире никто не проживает. Просим изменить место содержания под домашним арестом в связи с состоянием здоровья, — отметила адвокат Лариса Шейфер. — Для восстановления необходима кардионагрузка, поэтому ему нужны ежедневные прогулки. Убедительно прошу удовлетворить наше ходатайство».

Прокурор попросит дать возможность подумать над ходатайством до завтра. 27 мая в 10.00 суд продолжится. Начинается допрос свидетелей. Как уточняет РАПСИ, всего прокуратура заявила 91 свидетеля обвинения. В этот список она включила и супругу, и дочерей Ивана Кляйна.