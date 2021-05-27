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27 мая,
2021
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В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске в Советском районном суде продолжается рассмотрение дела Ивана Кляйна. Планировалось, что сегодня даст показания по делу главный свидетель обвинения Ринат Аминов. Однако он в суд не пришел, ожидается, что его допросят 27 мая. 

В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая

Журналистов на заседание не пускают. Суд организовал телемост и транслирует заседание в соседний кабинет. Пускают одного журналиста от редакции на 30 минут. При этом, в помещении очень плохой звук, слышно участников процесса с трудом.


Так как допрос свидетеля был перенесен, то прокурор зачитывал материалы по делу. В частности, протоколы изъятия документов, проекты внесения изменений в генплан, экспертизы санитарно-экологического состояния спорного участка, служебная переписка.


Также прозвучало, почему было отклонено предложение Аминова. Просто закон обязывает организовать в жилых комплексах безопасную транспортную доступность, однако из-за высокой загруженности дорог и пролегающей рядом железной дороги, а также высокой плотности населения это не предоставляется возможным; проект Аминова не позволял полноценно обеспечить социальную инфраструктуру, в том числе доступные места в детских садах, а масштабное строительство в санитарно-защитной зоне могло бы негативно сказаться на экологической обстановке.

Под конец заседания адвокаты обратились с ходатайством к суду. Они просят разрешить ежедневную прогулку в течение часа. А также дать возможность родственникам, которые не являются участниками процесса, посещать Ивана Кляйна


«Наша просьба объясняется тем, что закончено стационарное лечение, в предлагаемой нами квартире никто не проживает. Просим изменить место содержания под домашним арестом в связи с состоянием здоровья, — отметила адвокат Лариса Шейфер. — Для восстановления необходима кардионагрузка, поэтому ему нужны ежедневные прогулки. Убедительно прошу удовлетворить наше ходатайство».


Прокурор попросит дать возможность подумать над ходатайством до завтра. 27 мая в 10.00 суд продолжится. Начинается допрос свидетелей. Как уточняет РАПСИ,  всего прокуратура заявила 91 свидетеля обвинения. В этот список она включила и супругу, и дочерей Ивана Кляйна.

В Томске продолжается суд над Иваном Кляйном. Главное из заседания 26 мая

Напомним, обвинение утверждает, что Кляйн, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», якобы дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны около земельного участка ОАО «Томское пиво» и подготовить на этом основании постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны. 


Следствие также заявляет будто бы Кляйн с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн, являясь мэром Томска, лично, принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является, а также оказывал покровительство в решении вопросов с органами власти и иными структурам.

Иван Кляйн не признает свою вину. Он неоднократно подчеркивал, что действовал исключительно в интересах томичей и не нарушал законы. Адвокаты арестованного мэра отмечали, что показания уголовного дела строятся на словах Анны Подгорной (Касперович), которая занимала должность заммэра по архитектуре и строительству. Ранее ее условно осудили по статье «Превышение должностных полномочий».​


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