В Томске продолжаются пикеты против войны

В Томске люди продолжают выходить на одиночные пикеты против войны с Украиной несмотря на задержания. Полиция составляла протоколы об участии в несанкционированных акциях вчера и продолжила приходить к пацифистам сегодня.

Так, после вчерашнего выхода людей на Ново-Соборную площадь с плакатами «Нет войне» сегодня полицейские приехали на работу к Марии Драчевой и забрали ее в Советское РОВД для составления протокола об административном правонарушении. Административный протокол был составлен в отношении томички Екатерины. Подробности задержания она рассказала порталу vtomske.ru.

По словам одной из участниц мирной акции, сегодня на Ново-Соборную площадь пришло человек двадцать. Полицейские никого не задерживали, но внимательно наблюдали за происходящим. Возможно они тихо и без шума навестят противников войны завтра.