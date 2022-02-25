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В Томске продолжаются пикеты против войны

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В Томске люди продолжают выходить на одиночные пикеты против войны с Украиной несмотря на задержания. Полиция составляла протоколы об участии в несанкционированных акциях вчера и продолжила приходить к пацифистам сегодня.

Так, после вчерашнего выхода людей на Ново-Соборную площадь с плакатами «Нет войне» сегодня полицейские приехали на работу к Марии Драчевой и забрали ее в Советское РОВД для составления протокола об административном правонарушении. Административный протокол был составлен в отношении томички Екатерины. Подробности задержания она рассказала порталу  vtomske.ru.

По словам одной из участниц мирной акции, сегодня на Ново-Соборную площадь пришло человек двадцать. Полицейские никого не задерживали, но внимательно наблюдали за происходящим. Возможно они тихо и без шума навестят противников войны завтра.

Антивоенные пикеты в Томске 25 февраля
Антивоенные пикеты в Томске 25 февраля
Антивоенные пикеты в Томске 25 февраля
Антивоенные пикеты в Томске 25 февраля

Вечером 24 февраля в российских городах прошли массовые акции против войны с Украиной. Было задержано 1816 человек по данным проекта «ОВД-Инфо», признанного Минюстом иноагентом.

Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые стихийно проходят в российских городах после начала войны в Украине.

«Безусловно, есть граждане,  которые могут иметь свою точку зрения.  Мы должны лучше им объяснять. Это  понятно», – сказал представитель Кремля. Вместе с тем он подчеркнул, что по закону граждане без соответствующих действий «не имеют права устраивать акции,  чтобы обозначить свою точку зрения». Поэтому  в отношении участников таких акций  «были приняты определенные меры». Песков подчеркнул, что Владимир Путин слышит мнения всех. Но при этом понимает «пропорции тех,  у кого иная точка зрения, и тех, кто с пониманием относится к таким вынужденным операциям». 

Напомним, в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Донбассе для «защиты жителей региона от геноцида». Украинские города подверглись ракетным обстрелам. МВД Украины сообщало о жертвах и раненых. В Минобороны РФ утверждают, что точечно выводят из строя военную инфраструктуру украинской армии, не угрожая мирному населению. Пограничная служба Украины заявила, что российские военные при поддержке Беларуси атаковали госграницу в пяти областях страны: Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской, а также со стороны Крыма.

Количество погибших украинских военных на момент публикации превысило 300 человек. О потерях людей со стороны России достоверной информации нет.

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