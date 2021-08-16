В Томске продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Региональный оперштаб по противодействию COVID-19 принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия, сообщили в Облздраве.

«В среднем за сутки мы регистрируем 123-125 случаев заболевания. Мы вышли на плато, но это всё еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе пока небезопасно», — прокомментировала замруководителя оперштаба и замгубернатора по соцполитике Алёна Левко.

Также в регионе действует режим повышенной готовности до 30 сентября, его ввели в марте 2020 года. Региональный оперативный штаб 12 июля ввел дополнительные ограничения в работе сферы общественного питания и развлечений. Так, запрещено проводить концерты, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях, где отсутствуют посадочные места. Массовые мероприятия на открытом воздухе ограничены тысячей участников.