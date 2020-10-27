В Томске продлили срок ограничений движения по Кузовлевскому тракту

В Томске продлили ограничение движения по дороге от ул. Мичурина до Кузовлевского тракта в направлении ТНХК. Изначально проезд закрывали до 31 октября, однако теперь движение для большегрузов будет закрыто до завершения проектирования и капитального ремонта. В целях обеспечения безопасности смонтирована подсветка барьерных ограждений на закрытом участке пути.





Путепровод через железнодорожные пути в районе Кузовлевского тракта был сооружен в начале 1980-х годов для осуществления двухполосного автомобильного движения в обе стороны для пересечения железной дороги и с момента постройки ни разу капитально не ремонтировался.





Эксперты выявили дефекты, которые не позволяют безопасно эксплуатировать дорогу даже для легкового транспорта: разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры балок пролетного строения, сколы, обрушение части переходной плиты, угрозу обрушения лежня, деформацию барьерного ограждения, размыв грунта под опорами и железнодорожным полотном. В настоящее время рассматривается возможность разработки технических решений проведения ремонтных работ с учетом новых обнаруженных разрушений.





Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути. Объезд указанного участка дороги будет осуществляться через железнодорожный переезд по ул. Смирнова и по автодороге, ведущей в пос. Светлый со стороны въезда в Томск со стороны пос. Воронино.