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В Томске продлили работу ледовых городков

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Работу ледовых городков продлили до 20-х чисел февраля. Такое решение приняли в мэрии Томска. В ежедневном режиме состояние ледяных горок, чаш, лабиринтов и скульптур мониторят сотрудники районных администраций. В случае потепления, если начнется таяние объектов, ледовые городки могут быть закрыты раньше.

Сейчас в городе продолжают свою работу городки на Новособорной площади, в Сквере студенческих строительных отрядов, возле лицея № 7, возле ТЦ по пр. Ленина, 217, у дома творчества «Авангард» и на территории парка «У Белого озера».

Напомним, в прошлом году ледовые городки Томска прекратили свою работу в конце февраля.

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