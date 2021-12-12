В Томске продлили ограничения по движению транспорта на улице Бердской

Движение транспорта вновь ограничат на участке улицы Бердской в Томске с 13 по 25 декабря, сообщает администрация города. В это время специалисты «ТомскРТС» будут проводить работы по строительству тепломагистрали, к которым они приступили 2 декабря.
Движение автомобилей будет ограничено на участке улицы Бердской от улицы Водяной до переулка Баранчуковского с 09:00 13 декабря до 18:00 25 декабря. На этом участке строят тепломагистраль ТК 635 (ТМ-6) для переключения нагрузки от котельной по улице Водяной, 80.