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В Томске продлили ограничения по движению транспорта на улице Бердской

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Движение транспорта вновь ограничат на участке улицы Бердской в Томске с 13 по 25 декабря, сообщает администрация города. В это время специалисты «ТомскРТС» будут проводить работы по строительству тепломагистрали, к которым они приступили 2 декабря. 

Движение автомобилей будет ограничено на участке улицы Бердской от улицы Водяной до переулка Баранчуковского с 09:00 13 декабря до 18:00 25 декабря.  На этом участке строят  тепломагистраль ТК 635 (ТМ-6) для переключения нагрузки от котельной по улице Водяной, 80. 

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