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24 апреля,
2021
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В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

Вячеслав Балашёв
Вячеслав Балашёв
2 часа назад

В Томске мошенники продают билеты в несуществующий Драматический театр имени Васильева. Цена билета — от 2400 рублей. 

В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

На сайте театра имени Васильева говорится, что постановки будут проходить в Томске на площади Ленина, 4. По этому адресу находится Театр драмы. По телефону в Театре драмы рассказали ТВ2, что им ничего не известно  о гастролях и спектаклях Драматического театра имени Васильева. 

В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

Журналист ТВ2 выяснил, как работают мошенники и разводят томичей на покупку дорогих билетов. Стоимость билета варьируется от 2400 до 5400 рублей. 

В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

В социальных сетях и приложениях знакомств неизвестные люди пишут томичам и приглашают составить компанию в театр. Когда человек соглашается, новый «друг» дает ссылку на сайт приезжего театра Васильева. 

В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей
В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

Мошенник описывает спектакль и предлагает купить билет. После выбора места жертва попадает на форму оплаты на неизвестном сайте. При вводе данных банковской карты мошенники получают данные карты,  после чего продают несуществующий билет либо переводят деньги со счета.

В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

По информации сайта несуществующего театра, он якобы считается «первым в России государственным репертуарным театром без постоянной труппы. В репертуаре театра более 20 спектаклей».

Сайт зарегистрирован 23 марта 2021 года. Это не сходится с легендой об известном драматическом театре. Дозвониться до театра имени Васильева журналистам ТВ2 не удалось. 


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