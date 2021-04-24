В Томске продают билеты в несуществующий театр за две тысячи рублей

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В Томске мошенники продают билеты в несуществующий Драматический театр имени Васильева. Цена билета — от 2400 рублей.

На сайте театра имени Васильева говорится, что постановки будут проходить в Томске на площади Ленина, 4. По этому адресу находится Театр драмы. По телефону в Театре драмы рассказали ТВ2, что им ничего не известно о гастролях и спектаклях Драматического театра имени Васильева.

Журналист ТВ2 выяснил, как работают мошенники и разводят томичей на покупку дорогих билетов. Стоимость билета варьируется от 2400 до 5400 рублей.

В социальных сетях и приложениях знакомств неизвестные люди пишут томичам и приглашают составить компанию в театр. Когда человек соглашается, новый «друг» дает ссылку на сайт приезжего театра Васильева.

Мошенник описывает спектакль и предлагает купить билет. После выбора места жертва попадает на форму оплаты на неизвестном сайте. При вводе данных банковской карты мошенники получают данные карты, после чего продают несуществующий билет либо переводят деньги со счета.

По информации сайта несуществующего театра, он якобы считается «первым в России государственным репертуарным театром без постоянной труппы. В репертуаре театра более 20 спектаклей».