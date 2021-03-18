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18 марта,
2021
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Новости

В Томске приостановили вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске власти приостановили вакцинацию первым компонентом из-за дефицита препарата «Гам-КОВИД-вак» (Спутник V). Она продолжится при поступлении очередной партии вакцины. Об этом сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

В Томске приостановили вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

Всего с начала вакцинации прививки поставили 34 507 человек, в том числе 20 695 сделали вторую аппликацию. Среди них более 12 000 жителей Томской области старше 60 лет. Сейчас на территории региона продолжается вакцинация вторым компонентом.


«Оставшаяся в регионе вакцина от новой коронавирусной инфекции израсходована на 99%, все дозы расписаны по людям, записавшимся на вакцинацию. Спрос на данный момент превышает предложение, поэтому новую партию вакцины мы ждем, как другие регионы, полностью готовыми – кабинеты вакцинации, медицинский персонал, списки желающих. По мере ее поступления пациентов оперативно будут приглашать на вакцинацию. Вакцинация будет проходить еще в течение нескольких месяцев, поэтому можно не беспокоиться – за это время все томичи и жители районов области, желающие привиться, обязательно будут привиты», — приводятся слова замначальника облдепартамента здравоохранения Натальи Метелевой.


Очередная партия «Гам-КОВИД-вак» придет в ближайшее время – ориентировочно в конце месяца, поставка других вакцин в регион пока не ожидается.

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