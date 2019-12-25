В Томске при пожаре погибла женщина в жилом доме из списка-701

Сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном 14-квартирном жилом доме на улице Карла Маркса, 29 поступило в дежурную часть в ночь на 25 декабря. В пожаре пострадало восемь квартир, обрушилась кровля. В тамбуре спасатели обнаружили обгоревшее тело женщины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, на момент прибытия первого подразделения горели тамбур, квартиры на первом этаже, огонь перекинулся на крышу дома. Пожарными по трехколенным лестницам со второго этажа через окна были спасены шесть человек, из них трое детей. С первого этажа через окна спасены три человека. На втором этаже в тамбуре пожарными было обнаружено обгоревшее тело женщины, ее личность устанавливается.
Обгорели четыре квартиры на первом этаже и четыре квартиры на втором этаже, стены тамбура, деревянная обрешетка крыши дома, частично обрушились кровля и перекрытие второго этажа в районе тамбура. Площадь пожара составила 360 кв. м. В ликвидации пожара было задействовано 14 единиц техники, 54 человека.
Добавим, что дом на Карла Маркса, 29 находится в списке-701 (перечень томских деревянных зданий, подлежащих сохранению), считается объектом фоновой застройки.
Администрация Ленинского района Томска заявила, что предоставит погорельцам с ул.Карла Маркса,29 маневренный фонд. В сгоревшем доме расположено 14 квартир, три из которых муниципальных.
«С обращением в администрацию района за маневренным фондом обратились три семьи, в которых есть несовершеннолетние дети. Всем зарегистрированным пострадавшим единовременно будет оказана социальная помощь в размере двух прожиточных минимумов», — рассказал представитель Ленинского района.