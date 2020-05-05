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05 мая,
2020
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В Томске представили дизайн-проекты отдаленных от центра скверов и парков

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Администрация города совместно с ТГАСУ разработали дизайн-проекты отдаленных от центра Томска скверов и парков. Специалисты представили проекты благоустройства «Парка ученых» в микрорайоне Наука, бульвара по улице Северный городок, Купеческого сквера в переулке Дербышевском и других общественных пространств.

«Парк ученых» в микрорайоне Наука
«Парк ученых» в микрорайоне Наука

Так, в микрорайоне Наука предлагают благоустроить общественное пространство по улице Кащенко, 10. Здесь планируют создать природно-рекреационный комплекс.


«Для любителей спорта здесь могут появиться площадки для мини-футбола, скейтборда и баскетбола, спортивные снаряды и полоса препятствий. Для проведения культурных мероприятий могут быть смонтированы сцена и скамейки для зрителей. Для малышей оборудуют свою зону. Кроме того, сегодня рассматривается возможность установки на входной группе познавательной информации о томских ученых. Авторы проекта предлагают отдать предпочтение деревянным конструкциям с водоотталкивающей пропиткой», — отметили в мэрии. 


Пешеходные зоны с освещением, садовыми диванами и озеленением могут быть благоустроены по улице Северный городок, в переулках Дербышевском, 17, Музыкальном, 3 и других.


11 мая стартует онлайн-голосование по объектам благоустройства на 2021-2022 годы. До этого времени томичи могу ознакомиться с дизайн-проектами, высказать свои замечания авторам, а с 11 по 31 мая принять участие в рейтинговом голосовании.


Дизайн-проекты этих и других участников рейтингового голосования доступны по ссылке. Лидеры голосования горожан будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».


Свои предложения о том, как следует скорректировать представленные дизайн-проекты, нужно направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru.


На благоустройство общественных пространств в Томске в 2020 году будет направлено почти 210 млн рублей. На эти деньги в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут работы на 16 общественных территориях.


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