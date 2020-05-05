В Томске представили дизайн-проекты отдаленных от центра скверов и парков

Администрация города совместно с ТГАСУ разработали дизайн-проекты отдаленных от центра Томска скверов и парков. Специалисты представили проекты благоустройства «Парка ученых» в микрорайоне Наука, бульвара по улице Северный городок, Купеческого сквера в переулке Дербышевском и других общественных пространств.

Так, в микрорайоне Наука предлагают благоустроить общественное пространство по улице Кащенко, 10. Здесь планируют создать природно-рекреационный комплекс.





«Для любителей спорта здесь могут появиться площадки для мини-футбола, скейтборда и баскетбола, спортивные снаряды и полоса препятствий. Для проведения культурных мероприятий могут быть смонтированы сцена и скамейки для зрителей. Для малышей оборудуют свою зону. Кроме того, сегодня рассматривается возможность установки на входной группе познавательной информации о томских ученых. Авторы проекта предлагают отдать предпочтение деревянным конструкциям с водоотталкивающей пропиткой», — отметили в мэрии.





Пешеходные зоны с освещением, садовыми диванами и озеленением могут быть благоустроены по улице Северный городок, в переулках Дербышевском, 17, Музыкальном, 3 и других.





11 мая стартует онлайн-голосование по объектам благоустройства на 2021-2022 годы. До этого времени томичи могу ознакомиться с дизайн-проектами , высказать свои замечания авторам, а с 11 по 31 мая принять участие в рейтинговом голосовании.





Дизайн-проекты этих и других участников рейтингового голосования доступны по ссылке . Лидеры голосования горожан будут благоустроены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».





Свои предложения о том, как следует скорректировать представленные дизайн-проекты, нужно направлять на электронную почту: dddb_gor_sreda@admin.tomsk.ru .





На благоустройство общественных пространств в Томске в 2020 году будет направлено почти 210 млн рублей. На эти деньги в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» проведут работы на 16 общественных территориях.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





Какие пространства и как благоустроят в 2020 году в Томске

Где сделать точку благоустройства среди всеобщего хаоса?

54 пространства благоустроят в Томской области в 2020 году​

«Звездная» терраса, электрический подъемник и детские аттракционы: мэрия опубликовала проекты благоустройства





ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2​