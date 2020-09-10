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10 сентября,
2020
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Новости

В Томске предлагают отменить прямые выборы мэра

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Депутат Закдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Чернышев внес на рассмотрение законопроект об отмене прямых выборов мэра Томска, сообщила в своем Телеграм-канале руководитель томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева.


«Помните рекламный слоган на выборах градоначальника, что Томск - один из восьми городов, где остались прямые выборы мэра? Сегодня узнала, что этого преимущества нас хотят лишить. В Законодательную Думу области внесен законопроект с официальным названием "О внесении изменений в статью 2 Закон Томской области от 17.11.2014 № 151 - ОЗ " Об отдельных вопросах  формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области".  За этим формальным названием законопроекта- предложение отменить прямые выборы мэра столицы региона, уравняв Томск с другими муниципалитетами, где выборы глав муниципалитетов отменили в конце 2018 года.  Поражает циничность пояснительной записки. Не могу не процитировать здесь некоторые моменты  - " Имеющийся опыт избрания глав муниципальных образований Томской области депутатами соответствующего муниципального образования дал не только положительный финансовый эффект, но и исключил ненужную политизацию процесса выбора глав муниципальных образований», — говорится в сообщении Галины Немцевой.


Также в пояснительной записке подчеркивается, что для Томска участие губернатора в формировании комиссий для выборов имеет большое значение, потому что в областном центре проживает более 50% жителей региона и «именно здесь сосредоточены инвестиционные проекты, от реализации которых зависит развитие не только города Томска, но и всего региона».

В Томске предлагают отменить прямые выборы мэра

Известно, что законопроект находится на рассмотрении. Инициативу прокомментировал замгубренатора по внутренней политике Сергей Ильиных, он считает, что облдума вероятнее всего отклонит законопроект.


«Относительно отмены выборов мэра Томска. Действительно в Законодательную Думу Томской области внесен законопроект от депутата Чернышева, который уже давно живет и работает в другом регионе. Его инициатива стала неожиданностью для нас. Это явная попытка создать провокационный информповод в преддверье выборов. Уверен, что этот законопроект будет отклонен думой. В Томске нет кадрового голода в отличии от других муниципальных образований. Принципиальная позиция региональной власти остается неизменной – выборность мэра Томска нужно сохранить», — сказал Ильиных телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской».


Также против высказался депутат Гордумы Владимир Самокиш, он назвал инициативу «дурной шуткой» и выразил желание бороться с ней. По его словам, нет ни одного городского депутата, кто поддерживал бы отмену прямых выборов.

Чуть позже сам автор инициативы Игорь Чернышев прокомментировал ее телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской».


«Это моя личная инициатива. С партией и фракцией я не обсуждал ее. Губернатор должен брать ответственность на себя, а не говорить томичам, что вы сами себе избрали такого градоначальника. Во всех муниципалитетах назначение глав зарекомендовало себя, а почему бы и в Томске не назначать? Относительно того, что там якобы кадровый голод. Если голод – почему же назначили именно местных, а не варягов? Только в Шегарке приезжий. Я ушел на пенсию и моя законотворческая активность будет только увеличиваться. И что – каждый раз областная власть будет называть это провокацией?», — сказал он.


Отметим, прямые выборы мэра сохранились лишь в нескольких городах России - Якутске, Абакане, Улан-Удэ, Хабаровске, Новосибирске, Анадыре.


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