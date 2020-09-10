В Томске предлагают отменить прямые выборы мэра

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Депутат Закдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Чернышев внес на рассмотрение законопроект об отмене прямых выборов мэра Томска, сообщила в своем Телеграм-канале руководитель томского отделения «Справедливой России» Галина Немцева.

«Помните рекламный слоган на выборах градоначальника, что Томск - один из восьми городов, где остались прямые выборы мэра? Сегодня узнала, что этого преимущества нас хотят лишить. В Законодательную Думу области внесен законопроект с официальным названием "О внесении изменений в статью 2 Закон Томской области от 17.11.2014 № 151 - ОЗ " Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области". За этим формальным названием законопроекта- предложение отменить прямые выборы мэра столицы региона, уравняв Томск с другими муниципалитетами, где выборы глав муниципалитетов отменили в конце 2018 года. Поражает циничность пояснительной записки. Не могу не процитировать здесь некоторые моменты - " Имеющийся опыт избрания глав муниципальных образований Томской области депутатами соответствующего муниципального образования дал не только положительный финансовый эффект, но и исключил ненужную политизацию процесса выбора глав муниципальных образований», — говорится в сообщении Галины Немцевой.

Также в пояснительной записке подчеркивается, что для Томска участие губернатора в формировании комиссий для выборов имеет большое значение, потому что в областном центре проживает более 50% жителей региона и «именно здесь сосредоточены инвестиционные проекты, от реализации которых зависит развитие не только города Томска, но и всего региона».

Известно, что законопроект находится на рассмотрении. Инициативу прокомментировал замгубренатора по внутренней политике Сергей Ильиных, он считает, что облдума вероятнее всего отклонит законопроект.

«Относительно отмены выборов мэра Томска. Действительно в Законодательную Думу Томской области внесен законопроект от депутата Чернышева, который уже давно живет и работает в другом регионе. Его инициатива стала неожиданностью для нас. Это явная попытка создать провокационный информповод в преддверье выборов. Уверен, что этот законопроект будет отклонен думой. В Томске нет кадрового голода в отличии от других муниципальных образований. Принципиальная позиция региональной власти остается неизменной – выборность мэра Томска нужно сохранить», — сказал Ильиных телеграм-каналу «Милый Томск имени Козловской».

Также против высказался депутат Гордумы Владимир Самокиш, он назвал инициативу «дурной шуткой» и выразил желание бороться с ней. По его словам, нет ни одного городского депутата, кто поддерживал бы отмену прямых выборов.