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Главная Новости В Томске пожарные эвакуировали 27 человек из-за горящей крыши бизнес-центра на Ленина
Новости

В Томске пожарные эвакуировали 27 человек из-за горящей крыши бизнес-центра на Ленина

ТВ2
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55 минут назад

Томские пожарные ликвидировали возгорание на крыше  административного здания на проспекте Ленина, 104.  Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в 11:05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании крыши здания в 11.04. 

Автор:  пресс-служба областного МЧС

«Горела кровля здания, предварительная площадь горения 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11.34. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 27 человек», — сообщили в МЧС.

На месте пожара  работали более 10 единиц техники и около 40 пожарных.

Автор:  пресс-служба областного МЧС
Автор:  пресс-служба областного МЧС
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