В Томске пожарные эвакуировали 27 человек из-за горящей крыши бизнес-центра на Ленина

Томские пожарные ликвидировали возгорание на крыше административного здания на проспекте Ленина, 104. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС, в 11:05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании крыши здания в 11.04.

«Горела кровля здания, предварительная площадь горения 100 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 11.34. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 27 человек», — сообщили в МЧС.

На месте пожара работали более 10 единиц техники и около 40 пожарных.