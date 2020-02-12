В Томске появятся ландшафтные волонтеры
Томским деревьям нужна инвентаризация! Таким был один из пунктов резолюции круглого стола по проблемам озеленения «Зеленые встречи», прошедшего 6 февраля в Российско-немецком доме. Обсуждение возможных способов вернуть Томску его статус зеленого города было жарким, но ландшафтные дизайнеры, ученые эксперты и неравнодушные к деревьям жители нашли общий язык. Резолюция направлена в администрацию Томска, а Томский ландшафтный клуб, Клуб активных горожан и ученые Томского государственного университета приступили к планированию предстоящих работ.
Только объединив усилия, мы можем сделать ландшафтную перезагрузку в городе, – рассказывает руководитель Томского ландшафтного клуба Лариса Куровская. – Без волонтеров в связке с экспертами нам просто не обойтись. Созрели все предпосылки: мы запускаем движение «Ландшафтные волонтеры». Хотя этот термин новый и не выдает результатов в поисковике, мы со своей идеей далеко не первые. Начать мы решили с проведения упрощенной инвентаризации городских деревьев и организации кураторства над общественными посадками.
Инвентаризация деревьев – это учет, картирование и описание состояния каждого дерева в городе. Только такой подход позволит обоснованно судить о результатах работ по озеленению в Томске. Информация о каждом дереве будет занесена в специальную систему, которая позволяет получать все данные в режиме оnline. Также в эту систему будут помещены сведения о динамике состояния растения: изменениях в силу обрезки, болезней, отсутствия правильного ухода, наличия механических повреждений.
Сложную задачу по инвентаризации городских деревьев успешно решает общественная организация «Живой город» (Красноярск) на платформе Countree.ru. Между красноярскими и томскими активистами уже состоялись предварительные переговоры о подключении томских ландшафтных волонтеров к этому ресурсу. Также ландшафтные волонтеры будут контролировать общественные посадки и следить за работой подрядных организаций, осуществляющих основные работы по обрезке, сносу и посадке деревьев в Томске.
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