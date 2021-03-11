В Томске появится Сквер памяти 166 стрелковой дивизии

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Архитекторы Томского государственного архитектурно-строительного университета представили четыре эскизных проекта Сквера памяти 166 стрелковой дивизии. Презентация прошла в администрации Кировского района города Томска, сообщает пресс-служба ТГАСУ.

166 стрелковая дивизия была сформирована в Томске в 1939 году. Сквер памяти томской дивизии планируется создать на пустующем пространстве в районе улиц Советской, Кулева и Нахимова.

Администрация Кировского района города Томска обратилась к специалистам ТГАСУ с просьбой создать планировочные схемы нового сквера. Идея увековечивания памяти дивизии принадлежит участникам «Клуба друзей 166 стрелковой дивизии», в частности, сыну одного из командиров полка, ветерану воинской службы Владимиру Халаимову.

Фото: ТГАСУ

Все пространство планируется разделить на две зоны: мемориальную и прогулочную. Центром сквера должна стать уменьшенная копия установленного под Смоленском памятника 166 стрелковой дивизии (именно там стоит единственный монумент этим героям) – десятиметровая стела памяти с венчающей ее звездой. Планируется у стелы расположить и артиллерийские орудия того времени.

– В сквере могут появиться прогулочные дорожки, скамейки, современная детская площадка, стенды с информацией о дивизии и схемой ее передвижения во время Великой Отечественной войны, – отмечает заведующий кафедрой теории и истории архитектуры АФ ТГАСУ Валерий Залесов. – Территория будет озеленена. Хотелось бы на этом легендарном месте создать связь между прошлым и настоящим. Чтобы небольшой уютный сквер мог стать центром притяжения не только местных жителей, но и гостей города.

Фото: ТГАСУ