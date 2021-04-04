В Томске появится сервис поиска свободных парковок

В конце года в Томске запустят новый электронный сервис для поиска свободных парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Сервис SPOTParking разрабатывает томская компания с таким же названием «Спотпаркинг». Эта компания — резидент инновационного центра Сколково.
Сообщается, что сервис уже начали тестировать в Томске. В разработку программы поиска парковочных мест включили автомобильную парковку общего пользования на территории мемориального комплекса в Лагерном саду.
Приложение запустят в конце 2021 года, после того, как его протестируют в Томске, продукт предложат другим российским городам.
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