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04 апреля,
2021
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Новости

В Томске появится сервис поиска свободных парковок

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

В конце года в Томске запустят новый электронный сервис для поиска свободных парковочных мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В Томске появится сервис поиска свободных парковок

Сервис SPOTParking разрабатывает томская компания с таким же названием «Спотпаркинг». Эта компания — резидент инновационного центра Сколково.

В Томске появится сервис поиска свободных парковок

Программное предложение ориентировано на водителей легковых автомобилей и предназначено для быстрого и удобного поиска свободных парковочных мест в условиях мегаполисов и крупных городов, — отмечают в мэрии.

В Томске появится сервис поиска свободных парковок

Сообщается, что сервис уже начали тестировать в Томске. В разработку программы поиска парковочных мест включили автомобильную парковку общего пользования на территории мемориального комплекса в Лагерном саду.

Приложение запустят в конце 2021 года, после того, как его протестируют в Томске, продукт предложат другим российским городам.


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