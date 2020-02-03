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03 февраля,
2020
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В Томске появился первый эксперт по надзору за состоянием памятников

ТВ2
ТВ2
10 минут назад

Первый независимый эксперт-археолог аттестован в Томской области.  Для получения этого статуса историк Антон Логинов сдал специальный квалификационный экзамен, сообщает пресс-служба областной администрации.

В Томске появился первый эксперт по надзору за состоянием памятников

Специалист будет привлекаться на мероприятия по государственному контролю и мониторингу объектов культурного наследия, а именно памятников археологии. По запросу комитета по охране объектов культурного наследия эксперт будет выезжать на объекты, чтобы оценивать их состояние.


«Дополнительное мнение компетентного эксперта сделает контроль за состоянием объектов культурного наследия еще более объективным, — пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Также мы сможем более оперативно определять ущерб, причиненный археологическому объекту в ходе незаконных действий на его территории».


Среди главных критериев на аттестации эксперта — стаж работы по направлению не менее пяти лет, знание законодательства в сфере охраны памятников, навыки проведения полевых археологических работ, владение методами определения видов и датировки памятников, умение определять критерии причинения вреда.


В состав аттестационной комиссии входили представители комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, общественного совета при комитете, специалисты кафедры археологии и исторического краеведения НИ ТГУ и регионального Центра по охране памятников.


Отмечается, что за 2019 год проведено 54 выезда по контролю за состоянием археологических объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области.

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