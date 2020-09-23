В Томске построят крематорий. По счету он будет 28 в России
В Томске построят крематорий на кладбище в Воронино, об этом ТВ2 рассказал инвестор проекта Владимир Полбин. Стоимость проекта оценивают в 200 млн рублей.
В июле 2020 года компания «СпецРитуалТомск» выиграла торги у мэрии на аренду участка для строительства крематория. Компания была единственным участником аукциона. По словам учредителя компании Владимира Полбина (бывший директор завода пищевых продуктов «Томский»), никто больше не подавал заявки на участие в торгах.
Земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров компания «СпецРитуалТомск» будет арендовать на протяжении семи лет. Стоимость аренды — 3 млн 500 тысяч рублей.
По информации от инвестора, строительство крематория идет в два этапа. Первый этап строительных работ крематория планируют закончить в конце ноября 2020 года. С апреля-мая 2021 года планируется оформление территории ландшафтным дизайном и строительство колумбария. Также рассматривается вопрос строительства часовни на территории крематория.
«Строительство крематория в современных условиях рынка ритуальных услуг очень актуально, тем более во время пандемии коронавируса, — говорит инвестор Владимир Полбин. — Мы хотим предложить томичам альтернативу традиционному прощанию и захоронениям. Это будет комплекс зданий площадью полторы тысячи квадратных метров, который мы планируем достроить до конца ноября. На территории крематория будет два прощальных зала».
Оборудование для томского крематория заказали у чешской фирмы TABO. Инвестор оплатил стоимость оборудования, но в Томск кремационная печь еще не пришла из-за закрытых границ. Устанавливать печь будет европейская бригада специалистов. С чешской компанией заключили контакты на поставку оборудования во многих российских городах, у них имеются все сертификаты качества, пояснил Полбин. Инвестор также отметил, что от кремационной печи будет минимальный выхлоп в окружающую среду.
Кремация пользуется популярностью из-за цены на услуги, инвесторы в Томске обещают не завышать цены на кремацию и равняться на средние по рынку ритуальных услуг в Сибири.
«К сожалению, люди уходят в огромные неоправданные затраты по захоронению, — комментирует Владимир Полбин. — Минимальная цена в Томске на поведение похорон с захоронением выходит от 120 до 300 тысяч рублей. Мы будем стараться сделать стоимость кремации наименьшей на рынке ритуальных услуг в Томске. В Новосибирске стоимость услуг по кремации выходит в пределах 30 тысяч рублей, с учетом того, что количество кремаций варьируется от 200 до 250 в сутки».
Строительством крематория занимаются несколько подрядных организаций, названия которых Владимир Полбин отказался афишировать.
В настоящее время в Томске расположены 12 кладбищ площадью около 250 гектаров. На них более 400 тысяч захоронений. Власти города неоднократно говорили, что кладбище Воронино-1 скоро будет переполнено. Сейчас строится новое кладбище. Захоронения там будут проводиться на площади в 30 гектаров. Этого, по словам начальника департамента городского хозяйства Владимира Брюханцева, должно хватить на 10 лет. Стоимость реализации проекта — 416 миллионов рублей.
В мае 2020 года на кладбище Воронино оставалось места на полтора месяца захоронений. Томск остро почувствовал необходимость в крематории из-за ситуации с коронавирусом. По словам заммэра Владимира Брюханцева, в марте был всплеск — 120 захоронений в неделю, а из-за ситуации с коронавирусом захоронений стало больше. Поэтому сформировали участок под строительство крематория на кладбище Воронино. Земельный участок выставили на торги по аренде. Тогда было два потенциальных инвестора на строительство крематория. Но на торгах участвовал один — компания «СпецРитуалТомск», которая была открыта в феврале 2020 года, учредителями выступают Владимир Полбин и Валерий Гредасов.
Добавим, что строительство крематория в Томске — это частный коммерческий проект, который реализуется на деньги инвесторов, а документация содержит коммерческую тайну.
В России находится 27 крематориев, 4 из них — в Сибири. Два крематория в Новосибирске, по одному — в Барнауле и Новокузнецке.
Что думают томичи о строительстве крематория, смотрите в опросе ТВ2.
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