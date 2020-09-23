В Томске построят крематорий. По счету он будет 28 в России

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В Томске построят крематорий на кладбище в Воронино, об этом ТВ2 рассказал инвестор проекта Владимир Полбин. Стоимость проекта оценивают в 200 млн рублей.

Фото: http://torgi.admin.tomsk.ru/

В июле 2020 года компания «СпецРитуалТомск» выиграла торги у мэрии на аренду участка для строительства крематория. Компания была единственным участником аукциона. По словам учредителя компании Владимира Полбина (бывший директор завода пищевых продуктов «Томский»), никто больше не подавал заявки на участие в торгах.

Земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров компания «СпецРитуалТомск» будет арендовать на протяжении семи лет. Стоимость аренды — 3 млн 500 тысяч рублей.

По информации от инвестора, строительство крематория идет в два этапа. Первый этап строительных работ крематория планируют закончить в конце ноября 2020 года. С апреля-мая 2021 года планируется оформление территории ландшафтным дизайном и строительство колумбария. Также рассматривается вопрос строительства часовни на территории крематория.

«Строительство крематория в современных условиях рынка ритуальных услуг очень актуально, тем более во время пандемии коронавируса, — говорит инвестор Владимир Полбин. — Мы хотим предложить томичам альтернативу традиционному прощанию и захоронениям. Это будет комплекс зданий площадью полторы тысячи квадратных метров, который мы планируем достроить до конца ноября. На территории крематория будет два прощальных зала».

Оборудование для томского крематория заказали у чешской фирмы TABO. Инвестор оплатил стоимость оборудования, но в Томск кремационная печь еще не пришла из-за закрытых границ. Устанавливать печь будет европейская бригада специалистов. С чешской компанией заключили контакты на поставку оборудования во многих российских городах, у них имеются все сертификаты качества, пояснил Полбин. Инвестор также отметил, что от кремационной печи будет минимальный выхлоп в окружающую среду.

Фото: nibler.ru