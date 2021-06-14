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14 июня,
2021
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Новости

В Томске построят дорожку для велосипедов и мотоколясок

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Дорожка для инвалидных мотоколясок и велосипедов появится на улице Нахимова в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

В Томске построят дорожку для велосипедов и мотоколясок
Фото: Юлия Фаллер

Участок улицы Нахимова от проспекта Ленина до Транспортного кольца будет отремонтирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».


Как сообщает мэрия, на проезжей части подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие на всю ширину дороги, приводит в порядок тротуары и газоны.


«Впервые здесь будет отдельная полоса движения для велосипедистов и мотоколясок для маломобильных томичей», — говорится в пресс-релизе.


Сейчас ремонт улицы Нахимова выполнен на 30%. Для того чтобы не перекрывать улицу полностью, подрядчик выполняет  фрезерование и асфальтирование участков проезжей части поочередно.


«Где возможно, необходимо сделать тротуары с небольшим уклоном и выше уровня газонов – это упростит санитарное содержание этой территории впоследствии», – отметил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.


Также  Михаил Ратнер дал поручение дорожникам убрать с газонов грунт, который был уложен туда при выполнении работ по устройству бордюров.

В Томске построят дорожку для велосипедов и мотоколясок
Фото: Юлия Фаллер
В Томске построят дорожку для велосипедов и мотоколясок
Фото: Юлия Фаллер

В мае 2021 года в Томске стартовал ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». 


На ремонт дорог в текущем году потратят 734 миллиона рублей, из которых 367 миллионов рублей — средства федерального бюджета, 121,3 миллиона — областного, 247,5 миллиона рублей — городского.


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