В Томске построят дорожку для велосипедов и мотоколясок

Дорожка для инвалидных мотоколясок и велосипедов появится на улице Нахимова в Томске, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок улицы Нахимова от проспекта Ленина до Транспортного кольца будет отремонтирован по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».





Как сообщает мэрия, на проезжей части подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие на всю ширину дороги, приводит в порядок тротуары и газоны.





«Впервые здесь будет отдельная полоса движения для велосипедистов и мотоколясок для маломобильных томичей», — говорится в пресс-релизе.





Сейчас ремонт улицы Нахимова выполнен на 30%. Для того чтобы не перекрывать улицу полностью, подрядчик выполняет фрезерование и асфальтирование участков проезжей части поочередно.





«Где возможно, необходимо сделать тротуары с небольшим уклоном и выше уровня газонов – это упростит санитарное содержание этой территории впоследствии», – отметил исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.





Также Михаил Ратнер дал поручение дорожникам убрать с газонов грунт, который был уложен туда при выполнении работ по устройству бордюров.