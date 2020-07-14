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14 июля,
2020
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В Томске построят 11 новых школ

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В мэрии Томска определили площадки для строительства новых школ. 11 школ появятся в мкр. Солнечном, на ул. Высоцкого, на ул. А. Крячкова, в мкр. Спичфабрика, в мкр. Наука, с. Дзержинское, на пр. Развития, мкр. Радужный, поселке Сосновый бор. Сейчас готовят документы для строительства школы на Баумана, 15 (Демьяна Бедного, 4).

В Томске построят 11 новых школ
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Новая школа на 1100 мест должна быть построена и введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Для ее строительства потребовалось расселить и снести аварийный дом — были расселены 12 жилых помещений, шесть из которых являлись муниципальными.


Сейчас завершается оформление земельного участка. Также ведется работа над проектом, туда вносятся правки. Так, по просьбе родителей и педагогов на техплощадках, где размещаются хоккейные коробки, будут предусмотрены отапливаемые помещения для переодевания школьников и хранения спортивного инвентаря. На въезде к школам появятся помещения для КПП.  

В Томске построят 11 новых школ
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Напомним, с 2017 года в Томске уже открылись четыре школы на 1100 мест: две в Зеленых Горках, в Радонежском и на улице Никитина.


В целом в рамках нацпроекта «Образование» в Томской области появятся 35 новых школ, 17 из них – в областном центре. На 1 сентября 2020 года запланировано открытие школы в Южных воротах.



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