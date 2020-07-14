В Томске построят 11 новых школ

В мэрии Томска определили площадки для строительства новых школ. 11 школ появятся в мкр. Солнечном, на ул. Высоцкого, на ул. А. Крячкова, в мкр. Спичфабрика, в мкр. Наука, с. Дзержинское, на пр. Развития, мкр. Радужный, поселке Сосновый бор. Сейчас готовят документы для строительства школы на Баумана, 15 (Демьяна Бедного, 4).

Новая школа на 1100 мест должна быть построена и введена в эксплуатацию к 1 сентября 2022 года. Для ее строительства потребовалось расселить и снести аварийный дом — были расселены 12 жилых помещений, шесть из которых являлись муниципальными.



Сейчас завершается оформление земельного участка. Также ведется работа над проектом, туда вносятся правки. Так, по просьбе родителей и педагогов на техплощадках, где размещаются хоккейные коробки, будут предусмотрены отапливаемые помещения для переодевания школьников и хранения спортивного инвентаря. На въезде к школам появятся помещения для КПП.