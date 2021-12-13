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Новости

В Томске после ремонта открылась модельная библиотека «Сибирская»

ТВ2 ТВ2

В Томске начала работать новая модельная библиотека «Сибирская» по улице Колхозная, 9/1. Это вторая городская муниципальная библиотека, обновленная по модельному проекту, сообщает пресс-служба мэрии.

«Библиотека не просто стала модельной. В ней произошли качественные, масштабные изменения. Я бы назвал это новой библиотекой, несмотря на то, что стены и адрес «Сибирской» остались прежними. Дело не только в обновленной материально-технической базе, новой мебели, компьютерах и ноутбуках. Главное, что библиотека для читателей стала современным «пространством возможностей», в котором не существует барьеров между книгой и читателем, читателем и библиотекарем», - сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Отметим, в 2021 году муниципальная библиотека «Сибирская» прошла конкурсный отбор на предоставление 5 млн рублей  из федерального бюджета на создание сети городских модельных библиотек. Мэрия Томска в качестве софинансирования выделила на ремонт библиотеки еще 3, 1 млн рублей.


На эти средства в помещении библиотеки «Сибирская» провели перепланировку и ремонт всех помещений. Обновили материально-техническую базу, пополнился книжный фонд, установили комплексную RFID-систему для автоматической выдачи книг, в читальном зале появилась современная многофункциональный мебель. Залы библиотеки теперь оборудованы персональными компьютерами и ноутбуками, современной оргтехникой, проектором и звуковым оборудованием. После перепланировки появились новые пространства для работы небольших групп и занятий с детьми. Также в библиотеке оборудовали специальный зал для слабовидящих читателей.

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Фото: depkult.tomsk.gov.ru

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