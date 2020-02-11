В Томске помолились за жертв политических репрессий
Томские священники отслужили панихиду у Поклонного креста на Каштачной горе. Так верующие Томска отдают дань памяти новомученикам, погибшим после революции 1917 года.
В панихиде, которая прошла 9 февраля, участвовали митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, а также духовенство томских храмов, сообщает томская епархия.
«Мы сегодня вознесли молитву там, где погребены множество безвинно замученных, пострадавших за истину людей, — сказал после панихиды митрополит Ростислав. — С одной стороны, наше Отечество и наш народ пережил страшную трагедию, ужасные 20-е, 30-е, 40-е и последующие годы прошлого XX века. Тогда весь наш народ и вся наша Церковь взошла на Голгофу, чтобы стать причастными Страданиям Христовым. Но, с другой стороны, именно тогда наш народ обрел те духовные ориентиры, которые позволяют нам не заблудиться и в наши сегодняшние дни. Те люди, которых мы поминаем сегодня молитвенно, пострадали за правду, за истину, пожертвовав своей жизнью. Они таким образом расставили жизненные приоритеты, что посчитали, что лучше лишиться жизни земной, чем согрешить против истины. И они сохранили для нас огонь веры, огонь благочестия. И сегодня мы живем в то время, когда снова восстанавливаются поруганные святыни, когда народ наш вновь обретает те духовно-нравственные ценности, за которые страдали и умирали люди в прошлом веке».
Добавим, что по данным томской епархии, с 1920 по 1938 год на Каштачной горе были расстреляны и похоронены тысячи людей, осужденные за контрреволюционную деятельность: ученые, военные, священнослужители, представители творческой интеллигенции, крестьяне, отказавшиеся от коллективизации, ссыльные. Среди них — священномученик Ювеналий Рязанский, поэт Николай Клюев, князь Александр Голицын и Михаил Долгоруков, княгиня Ольга Урусова (Голицына).
В 1951 году старое городское кладбище было ликвидировано, на его месте построены новые корпуса завода «Сибкабель», затем жилые дома. В 1950–1970-е большинство захоронений было уничтожено в ходе расчистки территории. В процессе работ строители неоднократно обнаруживали человеческие останки. В 1989 году члены томского общества «Мемориал» провели пробные раскопки на одном из участков оврага. В 1995 «Мемориал» передал в прокуратуру очередную партию останков, выброшенных строителями. Судмедэкспертиза подтвердила, что останки принадлежат расстрелянным во второй половине 1930-х. Санкция прокуратуры на их перезахоронение была получена в 2002 году. Останки были захоронены в братской могиле на Бактинском кладбище.
В 2001 году власти города приняли решение о сооружении мемориального комплекса на южной оконечности Каштачной горы. В феврале 2003 года здесь был открыт и освящен девятиметровый поклонный крест на гранитном пьедестале, у его подножия укреплена гранитная плита с надписью «Вечная память невинно убиенным».
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?