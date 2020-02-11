В Томске помолились за жертв политических репрессий

В панихиде, которая прошла 9 февраля, участвовали митрополит Томский и Асиновский Ростислав, епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан, а также духовенство томских храмов, сообщает томская епархия.







«Мы сегодня вознесли молитву там, где погребены множество безвинно замученных, пострадавших за истину людей, — сказал после панихиды митрополит Ростислав. — С одной стороны, наше Отечество и наш народ пережил страшную трагедию, ужасные 20-е, 30-е, 40-е и последующие годы прошлого XX века. Тогда весь наш народ и вся наша Церковь взошла на Голгофу, чтобы стать причастными Страданиям Христовым. Но, с другой стороны, именно тогда наш народ обрел те духовные ориентиры, которые позволяют нам не заблудиться и в наши сегодняшние дни. Те люди, которых мы поминаем сегодня молитвенно, пострадали за правду, за истину, пожертвовав своей жизнью. Они таким образом расставили жизненные приоритеты, что посчитали, что лучше лишиться жизни земной, чем согрешить против истины. И они сохранили для нас огонь веры, огонь благочестия. И сегодня мы живем в то время, когда снова восстанавливаются поруганные святыни, когда народ наш вновь обретает те духовно-нравственные ценности, за которые страдали и умирали люди в прошлом веке».

