В Томске полиция задержала томичей за сбыт кондитерских изделий с наркотиками

Полицейские задержали двух томичей, подозреваемых в сбыте в областном центре марихуаны и кондитерских изделий с тетрагидроканнабинолом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области… задержали двоих томичей 1990 и 1988 года рождения, которые сбывали на территории города наркотическое средство «марихуана», а также кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство «тетрагидроканнабинол», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе обыска полицейские изъяли наркотические средства в значительном размере, а также денежные средства, полученные преступным путем.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы.





В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго — домашний арест.