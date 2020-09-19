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19 сентября,
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В Томске полиция задержала томичей за сбыт кондитерских изделий с наркотиками

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Полицейские задержали двух томичей, подозреваемых в сбыте в областном центре марихуаны и кондитерских изделий с тетрагидроканнабинолом. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В Томске полиция задержала томичей за сбыт кондитерских изделий с наркотиками

«Реализуя оперативную информацию, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области… задержали двоих томичей 1990 и 1988 года рождения, которые сбывали на территории города наркотическое средство «марихуана», а также кондитерские изделия, содержащие в своем составе наркотическое средство «тетрагидроканнабинол», – говорится в сообщении пресс-службы.

В Томске полиция задержала томичей за сбыт кондитерских изделий с наркотиками
В Томске полиция задержала томичей за сбыт кондитерских изделий с наркотиками

В ходе обыска полицейские изъяли наркотические средства в значительном размере, а также денежные средства, полученные преступным путем.


В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере». Санкция статьи подразумевает до 20 лет лишения свободы.


В отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу,  в отношении второго — домашний арест.

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