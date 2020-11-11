В Томске полиция остановила автопробег в честь победы Азербайджана в Карабахе

Несколько десятков уроженцев Азербайджана решили отметить победу в Карабахе и устроили автопробег на проспекте Ленина с криками и флагами Азербайджана. Это произошло 10 ноября в районе девяти часов вечера. Чуть позже все участники автопробега были задержаны сотрудниками полиции. Видео задержания выложили во ВКонтакте в группе «Регион-70».
Свидетели сообщают в социальных сетях, что в колонне ехали 10-15 машин. Также очевидцы подтверждают наличие флагов Азербайджана. Томская полиция пока не комментирует этот инцидент.
Напомним, 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение между Арменией и Азербайджаном о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире в Нагорном Карабахе, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев, вывод армянских вооруженных сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и сохранение под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.