Добрые новости
11 ноября,
2020
1
видео
Новости

В Томске полиция остановила автопробег в честь победы Азербайджана в Карабахе

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Несколько десятков уроженцев Азербайджана решили отметить победу в Карабахе и устроили автопробег на проспекте Ленина с криками и флагами Азербайджана. Это произошло 10 ноября в районе девяти часов вечера. Чуть позже все участники автопробега были задержаны сотрудниками полиции. Видео задержания выложили во ВКонтакте в группе «Регион-70».

Свидетели сообщают в социальных сетях, что в колонне ехали 10-15 машин. Также очевидцы подтверждают наличие флагов Азербайджана. Томская полиция пока не комментирует этот инцидент.

Напомним, 9 ноября при посредничестве Москвы было подписано соглашение между Арменией и Азербайджаном о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире в Нагорном Карабахе, подписанное Арменией, Азербайджаном и Россией, предусматривает ввод российских миротворцев, вывод армянских вооруженных сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и сохранение под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуша.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.