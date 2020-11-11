В Томске полиция остановила автопробег в честь победы Азербайджана в Карабахе

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Несколько десятков уроженцев Азербайджана решили отметить победу в Карабахе и устроили автопробег на проспекте Ленина с криками и флагами Азербайджана. Это произошло 10 ноября в районе девяти часов вечера. Чуть позже все участники автопробега были задержаны сотрудниками полиции. Видео задержания выложили во ВКонтакте в группе «Регион-70».



Свидетели сообщают в социальных сетях, что в колонне ехали 10-15 машин. Также очевидцы подтверждают наличие флагов Азербайджана. Томская полиция пока не комментирует этот инцидент.