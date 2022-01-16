В Томске полиция просит помочь в поисках пропавшего подростка

Полиция разыскивает пропавшего подростка Тимура Дзюбу, который 15 января в 18.30 ушел из дома № 59а по переулку Путевому города Томска и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Приметы пропавшего: рост 180-182 сантиметра, худощавого телосложения, карие глаза. Был одет в вязаную шапку, камуфляжную зелено-коричневого цвета до пояса на резинке куртку, синие трико и калоши с блестящими чулками.

Лиц, которые располагают информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ОМВД России по Октябрьскому району города Томска по телефонам 02 (102 с мобильного).